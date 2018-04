Det är flera OS-spelare som ryktas vara på väg att få NHL-kontrakt. I går blev tjeckernas forward Lukas Radil en av de som fick det när han skrev på för San José Sharks. Aldrig draftad och ett sent genombrott i tjeckiska ligan som 24-åri

Mathew Barzals rookiesäsong nådde ännu högre höjder i natt. Då blev New York Islanders-centern den första nykomlingen sedan Jevgenij Malkin att noteras för mer än 80 poäng. Samtidigt försatte han Philadelphia Flyers i en jobbig sits. –

Idag 06:39

Ingenting kan stoppa Taylor Hall just nu. Det innebär samtidigt att ingenting kan stoppa New Jersey Devils. Efter fyra nya poäng av stjärnan i nattens möte med New York Rangers är Hall på väg att föra Devils till slutspel. – Det är en av