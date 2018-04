Alexander Leandersson. Foto: Bildbyrån

Han har Karlskoga som moderklubb och var även på lån hos dem från Färjestad under större delen av säsongen som var. Nu står det klart att backen Alexander Leandersson får chansen att spela för moderklubben nästa säsong genom ett tryout-kontrakt.

Alexander Leandersson var förstaårssenior säsongen som var men lyckades inte ta någon plats i Färjestads SHL-lag. Istället blev det utlåningar till Forshaga, Karlskoga och Vita Hästen som gällde för 20-åringen.

TIO SHL-MATCHER

Nu erbjuds han ett tryout-kontrakt med moderklubben Karlskoga.

— En Karlskogakille som vi vill ge chansen. Alexander tränar med oss i sommar och går på is med oss, sen utvärderar vi läget i september, säger sportchefen Thomas Fröberg till Karlskogas hemsida.

Leandersson har totalt under karriären gjort tio SHL-matcher, samtliga för Färjestad. Totalt stod han för tre passningspoäng under sina 29 framträdanden i Karlskoga under säsongen som var.

— Det gäller för mig att visa redan nu på sommarträningen att jag är värd ett kontrakt, att ta plats och inte be om ursäkt. Jag vill verkligen spela i BIK och jag ska visa från start att jag är värd det, säger Alexander Leandersson.