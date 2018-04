Filip Berglund. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Lite under radarn håller backynglingen Filip Berglund på att få ett genombrott i SHL. 20-åringen har vuxit ut till en nyckelspelare för Skellefteå i årets slutspel. Det är ett genombrott som på sikt ska ta honom till NHL och Edmonton Oilers.

– Edmonton påminner om Skellefteå just när det gäller hockeyintresset. Allt handlar om hockey, säger han till hockeysverige.se.

Den gigantiska ispåsen runt Filip Berglunds fot utstrålar slutspel. För det är den här tiden på året det handlar om att höja sin smärttröskel, bita ihop, ta djupa andetag och spela vidare. Den som blinkar först är oftast den som får åka hem när kampen om bucklan tar vid.

Filip Berglund trotsade smärtan. Jonathan Davidssons hårda skott tog illa på Skellefteås 20-årige back, men han lyckades spela vidare och dessutom göra det på samma förtroendeingivande sätt som tidigare i slutspelet.

För i ett skadedrabbat skellefteåförsvar, där både Emil Djuse och Johan Alm saknas, har den storvuxne ynglingen fått allt större utrymme och ansvar. Efter att ha varit något av en extraback förra säsongen, då han snittade mindre än tio minuters speltid per match, har hans roll blivit allt större den här säsongen. I grundserien hade han över 17 minuters speltid per match och i slutspelet har han gått upp mot närmare 19 minuter per match.

FÖR SPELET I RÄTT RIKTNING

Hans spel kanske inte är så flashigt och det kan vara för tidigt att kalla hans säsong för ett genombrott, men all tillgänglig statistik visar att Filip Berglund är på väg mot något stort. Det bekräftas av hockeystatistikern Petter Carnbro som prisat Skellefteåbacken för hans spel under en längre tid.

– Förra året spelade han i en undanskymd roll, men hade mycket fina resultat. Det kan vara vanskligt att lita för hårt på det när istiden ökar, men han har levererat på samma sätt i en större roll i grundserien. Nu spelar han mest av alla Skellefteås backar med lika många spelare på isen i slutspelet och har fortsatt bra resultat, säger Carnbro.

Med andra ord: när Skellefteå har Filip Berglund på isen får man oftast upp pucken på offensiv planhalva. När han själv får frågan om varför det har gått så bra pekar han på sin backpartner under större delen av säsongen.

– Under hela grundserien har jag spelat med Emil Djuse och det tycker jag har underlättat väldigt mycket. Vi kompletterar varandra perfekt därute. Han är jäkligt hård och noggrann i allt han gör, säger Berglund till hockeysverige.se.

– Sedan hade jag en bra sommarträning som gör att jag orkar mer och får mer stopp i spelet i egen zon. Det gör att jag sparar energi. Sedan har min skridskoåkning snäppats upp ett par snäpp.



Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

HÅLLER KONTAKTEN MED PER-ERIK EKLUND

Just skridskoåkningen är det som har legat Berglund i fatet tidigare. Det var en av orsakerna till att han inte lyckades spela till sig en plats i den svenska JVM-truppen förra säsongen. Självinsikten kring sina svagheter och ambitionen att förbättra sig gav utdelning.

– Jag blev jäkligt mycket starkare i somras, jobbade hårt med (fystränaren Stefan) Thomson och det är en starkt bidragande orsak till att det har gått bra. Jag kände en stor skillnad direkt när jag klev på is i somras, säger Filip Berglund.

På sikt är det spel i NHL som lockar. Filip Berglund valdes i tredje rundan som 91:a spelare av Edmonton Oilers i draften 2016. Han har tät kontakt med klubben och har hunnit åka över på två sommarcamper.

– Det är mycket sms fram och tillbaka. De vill checka av läget hur det går. Det är (scouten) Per-Erik Eklund som jag pratar med då, berättar han.

– Edmonton är en jäkligt klassisk klubb och det är ett jäkla tryck i staden. Det påminner om Skellefteå just när det gäller hockeyintresset. Allt handlar om hockey.

Du har kontrakt till 2020. Är det då det känns aktuellt att dra över?

– Ingen aning än så länge, men jag känner mig inte klar här i Skellefteå än. Jag tycker att jag har tagit steg i rätt riktning det här året. Nu hoppas jag kunna utvecklas ännu mer till nästa så säsong så får vi ta det därifrån.

Vad är det du behöver utveckla ännu mer?

– Jag känner att sinnet sitter där. Det handlar om att bli starkare och få ännu mer fart på rören. Det är det jag ska fortsätta jobba med.