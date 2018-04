Kanada ser ut att få ett stjärnbestrött lag till hockey-VM i Danmark som drar igång om en månad. Senast i raden som sägs vara klar är New York Islanders forward Jordan Eberle.

Hockeysverige.se kunde i mitten av mars berätta att Edmontons Connor McDavid spelar VM för Kanada. Efter det så har det ryktas om bland andra John Tavares och senast häromdagen kom uppgifter på att Islanders succérookie Mathew Barzal kommer ansluta till lönnlöven.

Nu skriver journalisten Arthur Staple på Twitter att ännu en Islanderspelare sägs spela VM. Nämligen storstjärnan Jordan Eberle. Även backen Ryan Pulock ska vara klar för VM-laget.

Eberle har tidigare spelat fem VM-turneringar och var med att spela hem guldet 2015. Ryan Pullock har aldrig tidigare spelat VM.

