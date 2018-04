Den 28 april hålls draftlotteriet i Toronto. Genom förlusten inatt mot Ottawa med 2-4 skaffade sig Buffalo 18,5 procents chans att få välja Rasmus Dahlin i draften i sommar.

Bägge lagen är sedan länge borta från slutspel så nattens match mellan Buffalo och Ottawa var betydelselös ur tävlingsmässig synpunkt. Vad som i alla fall betydde något för eftervärlden var att Buffalo säkrade sistaplatsen i hela NHL.

Det i sin tur betyder att Sabres har störst chans att ta hem draftlotteriet i slutet av månaden, och högst troligt välja Rasmus Dahlin. De kommer nu ha 18,5 procents chans att vinna det. Ottawa, som just nu innehar den näst sista platsen har 13,5 procents chans. Men det är en hel del lag inblandade i kampen om den näst sista platsen.

Buffalo Sabres slutade sist i ligan även 2014 och 2015. Båda gångerna gick de bet på att vinna det efterföljande lotteriet och gick därmed miste om att välja först. Istället gick Aaron Ekblad till Florida 2014 och Connor McDavid valdes av Edmonton 2015.

Buffalos coach Phil Housley hade svårt att glädjas över att ha tillskansat sig den största möjligheten att välja först. Istället var han nedslagen över att ha hamnat sist.

— Jag tror på vårt system, jag tror på vår struktur och jag tror att vi spelar ett spel som är rätt sätt, sa han till nhl.com.

The NHL Draft Lottery odds are here!

(The fact that a team who missed the playoffs by a point has even a one percent chance at the top pick overall is never not going to be baffling) pic.twitter.com/l6ud09gCLk

— Greg Wyshynski (@wyshynski) March 28, 2018