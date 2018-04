Lawrence Pilut prisas. Foto: Bildbyrån

Han fick under säsongen ett sällan skådat genombrott och vann både den interna poängligan i HV71 samt backarnas poängliga i hela SHL. Nu prisas Lawrence Pilut med Salming Trophy som går till säsongens bäste svenske back i SHL:s grundserie.

— Lawrence tillhör den nya svenska backgenerationen som jag gillar starkt, berömmer Börje Salming.

Inte nog med succésäsongen. Ikväll landslagsdebuterar 22-åringen när Sverige tar emot Slovakien för en träningslandskamp i Norrköping. Lawrence Pilut skrapade totalt ihop 38 poäng i SHL:s grundserie och vann backarnas poängliga.

— Ett mycket bra val. Han tar steg varje säsong, Lawrence har sin styrka i det offensiva spelet, men har under säsongen slipat på defensiven och framstår allt mer som en tvåvägsback, säger förbundskaptenen Rikard Grönborg i ett pressmeddelande från förbundet om säsongens vinnare av Salming Trophy.

HAR ALLTID GILLAT DETROIT

Även mannen som gett namn åt priset, Börje Salming, strör lovord över backen.

— Lawrence tillhör den nya svenska backgenerationen som jag gillar starkt. Han är en i raden i det svenska ”backundret”, med Ottawas Erik Karlsson som inspiratör och föregångare. Jag ser verkligen fram emot att följa honom i NHL, för det blir nästa adress, troligen redan i höst.

Lawrence Pilut är odraftad men efter den här säsongen är det mycket som talar för att han nästa säsong spelar i NHL.

— NHL är förstås min stora dröm, vi får se vad som händer i sommar. Jag har alltid gillat Detroit, och det vore häftigt att få representera min fars födelsestad, berättar Pilut i pressmeddelandet.

Utmärkelsen Salming Trophy går till säsongens bäste svenske back i SHL:s grundserie. Priset är årligen återkommande och pristagare utses av Börje Salming i samarbete med Ishockeyjournalisternas Kamratförening och Mikael Fahlander.

ALLA VINNARE AV SALMING TROPHY:

2008-2009 Marcus Ragnarsson, Djurgårdens IF

2009-2010 Magnus Johansson, Linköpings HC

2010-2011 David Rundblad, Skellefteå AIK

2011-2012 Mattias Ekholm, Brynäs IF

2012-2013 Magnus Nygren, Färjestads BK

2013-2014 Patrik Hersley, Leksands IF

2014-2015 Tim Heed, Skellefteå AIK

2015-2016 Niclas Burström, Skellefteå AIK

2016-2017 Henrik Tömmernes, Frölunda HC

2017-2018 Lawrence Pilut, HV 71