Kanada ser ut att få ett stjärnbestrött lag till hockey-VM i Danmark som drar igång om en månad. Senast i raden som sägs vara klar är New York Islanders forward Jordan Eberle. Hockeysverige.se kunde i mitten av mars berätta att Edmontons C

Anaheim säkrade inatt sitt sjätte raka slutspel sedan Minnesota fått ge sig med 3-1. Detta efter en strulig säsong med mycket skador på nyckelspelare. -- Det visar vilket lag vi har med killar som har klivit fram under hela säsongen, sa Brand

Erik Karlsson kan ha spelat sin sista match för Ottawa Senators. Sent i går kom beskedet att han inte spelar mer den här säsongen. Detta för att tillbringa tid med hustrun Melinda efter parets familjetragedi förra månaden. När Ottawa Senat

Det är flera OS-spelare som ryktas vara på väg att få NHL-kontrakt. I går blev tjeckernas forward Lukas Radil en av de som fick det när han skrev på för San José Sharks. Aldrig draftad och ett sent genombrott i tjeckiska ligan som 24-åri

Mathew Barzals rookiesäsong nådde ännu högre höjder i natt. Då blev New York Islanders-centern den första nykomlingen sedan Jevgenij Malkin att noteras för mer än 80 poäng. Samtidigt försatte han Philadelphia Flyers i en jobbig sits. –

Igår 06:39

Ingenting kan stoppa Taylor Hall just nu. Det innebär samtidigt att ingenting kan stoppa New Jersey Devils. Efter fyra nya poäng av stjärnan i nattens möte med New York Rangers är Hall på väg att föra Devils till slutspel. – Det är en av