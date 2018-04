Oliver Larsen. Foto: Bildbyrån

Idag presenterade IK Pantern Viktor Stråhle som ny sportchef. Han tycks vara nära ett nyförvärv direkt. MrMadhawk skriver att Oliver Larsen är klar för klubben.

Larsen är en 19-åring som i vintras spelade JVM för Danmark. Han noterades för 19 Hockeyallsvenska matcher med Leksand den här säsongen och ytterligare en i kvalet. Nu uppges Oliver Larsen vara ”i stort sett klar” för Pantern.

– Jag vill inte säga för mycket just nu. Måste sätta mig in i alla saker. Det kommer att presenteras nyheter, men ni får ha lite överseende med att det är mycket för mig att sätta mig in i. Men det kommer, säger Viktor Stråhle till MrMadhawk.

Larsen kom till Leksand inför säsongen från hemlandet Danmark, där han under tre säsonger spelade för Odense innan flytten till Dalarna.