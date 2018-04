GLÄDJETÅRAR. Elias Pettersson var känslosam efter Timrås avancemang till SHL. Foto: Bildbyrån

Elias Pettersson sköt det avgörande 2-1-målet när Växjö satte sin semifinalmotståndare Malmö i rejäl brygga med 3-0 i matcher. Men efter slutsignalen gick tankarna mest åt sin gamla klubb Timrå och sin bäste vän, Jonathan Dahlén, som tog steget upp till SHL.

— Det bara brast för mig, jag började grina direkt, säger Växjös matchhjälte till hockeysverige.se 3-1-segern.

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Karlskrona är utslaget ur SHL och Timrå är tillbaka i hockeyns finrum. Nej, vänta. Det var fel match. Nja, inte riktigt så var det för Växjös matchhjälte Elias Pettersson.

Han sköt 2-1-målet för sitt lag som senare gick till en 3-1-seger som innebar 3-0 i matcher till smålänningarna mot Malmö. Men samtidigt hade hans bästa kompis, Jonathan Dahlén, alldeles nyligen gjort 2-0 för sitt Timrå några mil sydöst som bäddade för Petterssons gamla klubbs avancemang till SHL.

— Det enda jag ville veta efter slutsignalen var om Timrå hade gått vidare. Jag finner inga ord… det är bara ren glädje, berättar en väldigt rörd Pettersson när hockeysverige.se träffar honom efter den tredje semifinalen i Vida Arena.

Just att det är Dahlén, din kompis, som gör målet.

— Ja.. som sagt, att min bästa kompis tar upp laget till SHL när många tvivlade och tyckte att han skulle gå till någon SHL-klubb. Det är så stort av honom.

Du är fortfarande riktigt rörd?

— Timrå ska vara i SHL. Det har varit många år då det inte gått så bra, så att de lyckats ta steget upp är så stort.

Har du pratat med honom efter matchen?

— Jag försökte ringa på FaceTime till honom, men han har fullt upp med att fira med fansen. Jag får ringa honom en annan dag.

Elias blir alldeles rörd han får höra att hans gamla lagkamrater har lyckats få upp Timrå i SHL. 🎥 C More #shl #rlgifs @timra_ik pic.twitter.com/tj9uzcGxtc — RoadLaker (@RoadLaker) April 6, 2018

”FÖRSTA RIKTIGA SLUTSPELSMATCHEN”

Elias Pettersson blev direkt intervjuad av C More efter matchen och när han fick reda på vad som nyss hade hänt fanns det inget annat än ren eufori hos honom.

— Det brast bara för mig. Det är så klart att jag hade fullt fokus på den här matchen, men så fort slutsignalen hade gått ville jag bara veta om de hade gått upp eller inte. Det var Wikegård som sade till mig att de hade gått upp och då började jag grina direkt. Jag är så glad för deras skull.

Fokuset kom att hamna på just det nämnda här ovan. Men det går inte att skifta fokus helt och hållet till den händelsen för nu har Växjö skaffat sig ett drömläge och har chansen redan på att söndag att ta sig till sin andra SM-final i historien.

Om vi ser till den här matchen där du prickade in 2-1. Tänker man ens på den här matchen?

— Jo, så klart. Jag spelar i Växjö och vi försöker vinna SM-guld. Just nu är det väl mest fokus på Timrå eftersom jag är väldigt glad för deras skull. Den här matchen var grinig. Jag skulle säga att det här var den första riktiga slutspelsmatchen för vår del. Mycket kamp och alla försöker komma under skinnet på varandra. De här matcherna gillar jag att spela och att vi kommer i väg med en vinst är grymt bra.

Och det var i favoritpositionen som 19-åringen prickade in sitt mål. Från vänstra kanten precis över tekningscirkeln.

— Jag behövde inte göra någon dribbling. Det var bara att skjuta så fort jag fick pucken av Rasmussen. Jag försökte se om jag skulle få någon spelare på mig, men jag fick mycket tid att sikta in den.

Elias Pettersson firar sitt tredje mål i SM-slutspelet. Foto: Stefan Lantz/Bildbyrån

”VI HAR SATT OSS I EN VÄLDIGT BRA SITS”

Hur kan du ha nerverna att kunna vänta in så pass länge innan du skjuter?

— Jag gillar inte att skryta om mig själv, men jag försöker inte stressa upp mig när jag spelar hockey. Jag försöker bara lösa situationerna och se om jag har tid eller inte. Nu fick jag lite extra tid och någon decimeter. Jag försöker se vad jag har runtom mig innan jag skjuter.

Pettersson, som var en jagad man av motståndarna, fick nämligen en smäll under en sekvens mot sargen. Något som den förutspådda stortalangen inte hämmas av i efterhand.

— Nej, det är ingen fara. Jag blev jagad en hel del i dag, men det är inget jag lägger fokus på.

Det är lätt för Växjöspelarna att börja dagdrömma för mycket om finalen när det bara krävs en seger till för att det ska bli ett faktum. Men enligt honom har de inte glömt vilket hårt arbete som fortfarande krävs.

— Absolut inte. Vi får inte börja slappna av för det går snabbt i hockey. Ingen i vårt lag känner att det här är klart. Vi kommer att åka ner till Malmö på söndag och göra samma hårda jobb och försöka stänga den här matchserien. Vi har satt oss i en väldigt bra sits, men som sagt, inget är klart.