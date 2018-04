Marcel Müller. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Han värvades för att ge Leksand ett lyft i kampen om en SHL-plats, men misslyckades med att göra avtryck när det gällde som mest. Nu återvänder Marcel Müller till Tyskland och är nästa säsong klar för en återkomst till Kölner Haie.

Satsningen på den tyska poängduon Marcel Müller och Daniel Pietta betalade sig aldrig för Leksand. Efter varsin lovande avslutning på grundserien, där de snittade en poäng per match, försvann de under stundom under Leksands misslyckade kvalresa mot SHL.

Müller hade bara en assist på sju matcher mot Timrå, Oskarshamn och Mora medan Pietta var desto mer lyckosam med två mål och sex poäng på sju matcher.

SLUTADE TVÅA I TYSKA POÄNGLIGAN

Nu står det klart att Müller, som tidigare representerat Modo och Linköping i SHL, lämnar klubben. Han kommer att återfinnas i tyska Kölner Haie nästa säsong, en klubb han redan gjort drygt fyra säsonger i sedan tidigare.

Marcel Müller och Daniel Pietta kom till Leksand från Krefeld Pinguine i DEL. 29-årige Müller, med tre NHL-matcher för Toronto Maple Leafs på meritlistan, slutade tvåa i tyska poängligan med 52 poäng på 43 matcher. Pietta var delad tia i samma poängliga med 43 poäng på 43 matcher.