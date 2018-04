Timrå är tillbaka. Foto: Bildbyrån

Efter fem år i HockeyAllsvenskan är Timrå tillbaka. De besegrade idag Karlskrona på bortaplan med 2-0. Nu väntar SHL-spel – medan Karlskrona tvingas starta om i HockeyAllsvenskan.

– Helt fantastiskt. En av de bästa dagarna i mitt liv, säger coachen Fredrik Andersson.

I måndags hade Karlskrona 3-1 i matcher. De kunde spela hem SHL-kontraktet hemma i Blekinge. Då vann Timrå. KHK fick en ny chans att säkra SHL-spel i onsdags – men Timrå vann på nytt. Idag fullbordade den hockeyallsvenska klubben den magnifika vändningen.

Fredrik Anderssons manskap är tillbaka i SHL. Redan i den första minuten av matchen kom 1-0 från Vilmos Gallo som vände runt och knäppte iväg ett backhandskott som nog Johannes Jönsson borde ha tagit.

– Vi har lite tur eftersom det är det första skottet på mål som går in. Vi får kanske ett litet mentalt övertag där, säger målskytten till C More.

DRÖMSLUT FÖR DAHLÉN

Efter en mållös andraperiod kom det mål som lade sig som en blöt filt över hela Karlskrona. Jonathan Dahlén bara kastade in en puck på mål – och den nickades (!) in i eget mål av KHK-backen Cory Murphy. Därmed fick Jonathan Dahlén precis det slut han ville ha innan karriären i Timrå är över för den här gången.

Efter fem år i HockeyAllsvenskan, fem ganska turbulenta år där till och med konkursen var riktigt nära för bara ett par år sedan, är klassiska Timrå tillbaka i SHL igen. De vann HockeyAllsvenskan i stor stil. De vann allsvenska finalen mot Leksand. De vinner Direktkvalet mot Karlskrona.

För Karlskrona innebar dagens förlust att deras första sejour i högstaserien bara blev tre år lång. Nu får de vända ned i andradivisionen igen.