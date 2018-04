Hollywood kunde inte ha regisserat det bättre. I sin sista hemmamatch tog tvillingarna Sedin avsked genom att bli övertidshjältar. Daniel Sedin sköt 4–3-målet 2.33 in i förlängningen – framspelad av broder Henrik.

– Vi kunde ha lämnat isen utan att göra mål och det hade ändå varit en av höjdpunkterna i våra karriärer, säger Henrik Sedin efter vinsten mot Arizona Coyotes.

Rogers Arena låste blå och gul i natt. Trots att Vancouver Canucks sedan länge är borta från slutspel och säsongens sista hemmamatch saknade sportslig betydelse bjöd publiken i arenan på en elektrisk stämning. När Vancouver skulle ta avsked av tvillingarna Sedin ville alla delta.

Slutresultatet i mötet med Arizona Coyotes var det ingen som brydde sig om. Allt som räknades var att få en sista glimt av de två största idrottsmännen som den kanadensiska staden har skådat.

Och det fick de. 33 sekunder in i den andra perioden gav Sedinarna hemmapubliken en påminnelse om sin storhet. Efter samarbete med Henrik Sedin och Alexander Edler kvitterade Daniel Sedin matchen till 1–1.

Daniel Sedin scores his 22nd at 33 seconds of the second period. pic.twitter.com/zQ90ZkKRk3

I den tredje perioden fortsatte de att snurra, vrida och vända på sitt patenterade sätt. Efter en sekvens fem minuter in i tredje perioden, där tvillingarna och deras kedjekamrat Sam Gagner naglade fast pucken i anfallszonen under 45 sekunder, lyfte varenda åskådare i arenan på sig och gav kvällens huvudpersoner en av många stående ovationer. Det fick i sin tur Sedinarna att resa sig i båset och vinka uppskattande till den högljudda publiken.

Energin som byggdes upp i arenan smittade av sig på isen. Canucks tog sig ikapp till 3–3 efter att ha hamnat i ett 1–3-underläge i andra perioden. Det bästa fick publiken dock allra sist. Matchen gick till förlängning och där fick hemmalaget powerplay. Där skred tvillingarna Sedin till verket – och avgjorde.

Framspelad av Henrik Sedin och Alexander Edler, ännu en gång, sköt Daniel Sedin sitt andra mål för kvällen och satte på bästa sätt punkt för en magisk afton.

Of course the Sedins combined for the OT winner. At 2:33 of OT. #ThankYouSedins pic.twitter.com/c3hLvFmMrt

— NHL GIFs (@NHLGIFs) April 6, 2018