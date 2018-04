Antti Raanta Foto: USA TODAY Network / IBL Bildbyrå

Han har varit den bästa målvakten i NHL sedan 1 januari – nu uppges finländske Antti Raanta ha skrivit på ett nytt treårskontrakt med Arizona Coyotes.

Antti Raanta kom till Arizona Coyotes under uppmärksammade former förra sommaren när han, tillsammans med Derek Stepan, byttes från New York Rangers till ökenklubben i utbyte mot backtalangen Tony DeAngelo samt ett draftval. Till en början gick det trögt för Raanta i samband med att han ådrog sig skador och småskavanker men med 94,1 i räddningsprocent och 1,83 i insläppta mål per match sedan årsskiftet har målvakten varit bäst i ligan.

Nu uppger Arizona Sports att Raantas insatser mellan stolparna belönas av Coyotes med ett nytt treårskontrakt, värt uppskattningsvis fyra miljoner dollar per år.

”HAN KOM HIT FÖR ATT VARA DERAS FÖRSTEMÅLVAKT”

Raantas agent, Kevin Epp, framhåller att en kontraktsförlängning hela tiden funnits i planerna för hans klient:

– Han [Coyotes GM John Chayka] ville först försäkra sig om att Antti ville stanna hos Coyotes och vara en del av det de försöker bygga.

Trots skadeproblemen har Raanta noterats för 46 matcher i klubben den här säsongen, hans högsta notering i NHL-karriären.

– När de bytte till sig honom var det för att han skulle vara deras förstemålvakt, fortsätter Epp. Jag tycker det är bra att de hade tålamod med honom även genom skadeproblemen. Han har kommit tillbaka helt fantastiskt sedan dess.

Antti Raanta har på 46 matcher registrerats för 21 vinster, 16 förluster samt sex förluster på övertid. Han har en räddningsprocent på 93,0 och 2,24 i insläppta mål per match.