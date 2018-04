Zlatan Ibrahimovic behövde inte lång tid på sig för att lämna ett avtryck i Los Angeles. I natt gjorde den svenske fotbollsmonarken några andra kungar sällskap. Inför mötet med Minnesota Wild ledde han Los Angeles Kings uppvärmning genom att sparka lite boll med spelarna. Det hade positiv effekt på målskyttet…

Zlatan Ibrahimovic hade en minnesvärd debut för sin nya klubb Los Angeles Galaxy i helgen. I sin första match för nya klubben efter flytten från Manchester United hoppade svensken in i derbyt mot Los Angeles FC på påskafton och gjorde två mål när Galaxy vände ett 2–3-underläge till en 4–3-seger.

36-åringens popularitet i Kalifornien har gått spikrakt uppåt efter det och det har underlättats av att han har synts i alla möjliga och omöjliga sammanhang. I natt fanns han på plats i Staples Center när Los Angeles Kings fick besök av Minnesota Wild.

Inför matchen syntes Zlatan Ibrahimovic i korridorerna utanför hemmalagets omklädningsrum – med en fotboll. Där bjöd han några av Kings spelare på en liten lektion i hur man hanterar en boll under deras uppvärmning.

Zlatans bolltouch såg ut att ha en positiv effekt på Kings – men framför allt på forwarden Dustin Brown. Smittad av skyttekungens närvaro sköt han nämligen fyra av lagets fem mål – inklusive övertidsavgörandet – när Kings vann med 5–4.

Christian Folin hade två assist i segermatchen.

Los Angeles – Minnesota 5–4 (1–2, 3–0, 0–2, 1–0)

Los Angeles: Dustin Brown 4 (28) (Christian Folin), Tobias Rieder (12) (Folin).

Minnesota: Ryan Murphy (2), Matt Dumba (14), Eric Staal (41), Nate Prosser (3).

When a soccer superstar wants to juggle with you, you don't turn him down.

Come see @Ibra_official with the @LAGalaxy this Sunday for LA Kings Night >> https://t.co/i3VVyFbIRA pic.twitter.com/BkXWhVuw3q

— LA Kings (@LAKings) April 6, 2018