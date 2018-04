FÖRTROENDE OCH STÖD. Adam Reideborn studsade tillbaka efter plumpen senast. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

Ifrågasatt efter 1–6-förlusten i Skellefteå, men Adam Reideborn fick omedelbart besked att han skulle få nytt förtroende. Det tackade han för på bästa sätt. Målvakten kom fyra minuter från att nolla Skellefteå i den tredje semifinalen.

– Det var skönt att känna att de ändå trodde på mig, säger Reideborn till hockeysverige.se efter 3–1-segern.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han var grundseriens främsta målvakt sett till statistiken. Men i slutspelet har Adam Reideborn inte hållit samma höga statistiska nivå. Grundseriens räddningsprocent på 93,7 står i stark kontrast till de 87,8 han hade på sex slutspelsmatcher inför den tredje semin mot Skellefteå.

Efter 1–6 i Skellefteå i torsdags förväntade sig många att Joacim Eriksson skulle vakta djurgårdskassen i dag. Men när matchen startade fanns Reideborn återigen mellan stolparna. Förtroendet för förstakeepern var orubbat trots läckaget i semifinal två.

– Vi hade ett råd och det rådet beslutade att Adam skulle fortsätta, förklarade Djurgårdens assisterande tränare Stefan Nyman efter 3–1-segern.

Det är Reideborn tacksam för. Stärkt av förtroendet stoppade han 21 skott och kom bara fyra minuter från att hålla nollan i dag.

– Det var skönt att känna att de ändå trodde på mig. De sa direkt efter matchen att ”släpp det här nu, vi vet att du kan bättre och du kommer att göra det bättre nästa match”. Jag fick en bra känsla från coacherna och det kändes bra när jag kom ut till matchen i dag. Jag var redo på bästa sätt, säger han till hockeysverige.se.

”DET ÄR SÅ HÄR JAG VILL SPELA”

Besvikelsen var stor efter genomklappningen i den tredje perioden senast i Skellefteå, där Djurgården släppte in fem mål. För Reideborn handlade det om att snabbt släppa den besvikelsen och inte tappa fokus på det viktigaste.

– Måste jag spela bättre så ska jag se till att göra det. Har vi gått så här långt vill vi inte åka ut på att jag släpper in billiga mål. Jag ska se till att vara redo och göra mitt bästa i alla matcher så får vi se hur långt det räcker, säger Adam Reideborn som tycker att han hittade rätt nivå i spelet under lördagens match.

– Det är så här jag vill spela, lite lugnare och ta de puckarna jag ska ta. Jag släppte in lite enklare puckar i de två tidigare matcherna. I dag var det bättre.

Efter att ha reducerat till 1–2 i matcher är Djurgården med i serien igen.

– Det var viktigt. Det var mycket press på oss i dag. Vi behövde den vinsten för att ha en rimlig chans att ta det här. Vi spelade tajtare i dag, hade bättre försvarsspel och lite rakare med pucken. Det var en bra match från vår sida.