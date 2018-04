Lars Johansson. Foto: All Over Press

CSKA är på väg att slå ut ”omöjliga” SKA St. Petersburg. Lars Johansson storspelade i gårdagens semifinal och nollade superstjärnorna i SKA.

SKA St. Petersburg är som vanligt storfavoriter till att vinna Gagarin Cup. CSKA Moskva är visserligen andrahandsfavorit, men om CSKA slår ut superlaget vore det förstås en skräll av ganska stora mått.

Men det är på väg att vända. CSKA vann gårdagens femte semifinalmatch och har nu 3-2 i matcher. Man kan alltså säkra en plats i Gagarin Cup-finalen redan i morgon.

SUPERMATCH AV JOHANSSON – IGEN

I gårdagens 1-0-vinst var Kirill Kaprizov, OS-hjälten, den offensiva matchvinnaren. Han satte drabbningens enda mål. Men det fanns en annan hjälte av samma mått. Han heter Lars Johansson.

Den tidigare Frölundamålvakten storspelade och räddade samtliga 29 skott han fick på sig av St. Petersburg alla superstjärnor. Johansson har haft en makalös säsong när han väl fått spela, men får ofta stå tillbaka för Ilja Sorokin. Gårdagens match var hans blott tredje i slutspelet. Han har vunnit två av dem, släppt in 0,44 mål per match, räddat 55 av 56 skott och har således dryga 98 i räddningsprocent. Under grundserien tillhörde svensken också en av ligans främsta målvakter.

Vinnaren i semifinalserien får möta Ak Bars Kazan i final.