Philadelphia, med Claude Giroux, kan fira en slutspelsplats. Foto: Bildbyrån

Philadelphia är tillbaka i slutspel. De nådde dit via en 5-0-kross mot New York Rangers i den sista omgången. Claude Giroux var matchens store man med ett hattrick.

Trots en till stora delar bra säsong dröjde det till söndagens sista omgång innan Philadelphia till sist kunde säkra sin slutspelsplats. De tog den segern de behövde (en poäng hade faktiskt räckt) i hemmamatchen mot Rangers, och nu kan inte Florida längre komma ikapp Flyers. Philadelphia fortsätter därmed sin svit som inleddes 2012. Sviten som gör gällande att de går till slutspel varannat år och missar varannat år.

I dagens match var det aldrig något snack om saken. Trots att Henrik Lundqvist storspelade i långa stunder tog ”Philly” en enkel seger. 1-0 kom i den första perioden via backen Ivan Provorov och sen följde ett mindre målkalas i den andra periodens slutskede. 12:33 in på perioden satte Claude Giroux 2-0. 17:53 in på den gjorde Michael Raffl 3-0 – och bara sex sekunder senare var det dags för kapten Giroux igen. Aldrig tidigare i Flyers historia har två mål gjorts med lika kort mellanrum.

GIROUX NÅDDE 100 POÄNG

I slutperioden var det också Giroux som stängde butiken och fullbordade därmed sitt hattrick. Det var faktiskt hans första hattrick i NHL-karriären. Det tog 738 matcher innan storstjärnan lyckades med bedriften.

Claude Giroux var ifrågasatt inför säsongen efter att bara ha gjort 56 poäng på hela förra säsongen. Hans show idag tog honom dock upp på 102 poäng och en möjlig andraplats i hela NHL:s poängliga. Han är den första Flyersspelaren sedan Eric Lindros i mitten av 90-talet att nå den mäktiga milstolpen 100 poäng. Hemmapubliken skanderade ”MVP” för att hylla sin lagkapten.

Vilka Philadelphia får möta i slutspelet avgörs i natt. De kan bland annat tvingas ta sig an ärkerivalen Pittsburgh, beroende på resultaten i nattens matcher. Senast Philadelphia vann en slutspelsserie var 2012.