Jakob Silfverberg firar. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

Jakob Silfverberg trivs i slutspelstider. I natt briljerade han när Anaheim vann mot Dallas – och laget kan alltjämt få hemmaplansfördel i slutspelet.

– Hela laget bygger det där självförtroendet. Vi spelar på rätt sätt – det är den stora nyckeln, säger han.

Få spelare har etablerat sig som slutspelsexperter på samma sätt som Jakob Silfverberg. Hans SM-slutspel 2012 är fortfarande en snackis i slutspelstider – och i Stanley Cup-slutspelen har han också klivit fram gång på gång.

På de tre senaste slutspelen har han gjort 37 poäng på 40 matcher – vilket ger ett poängsnitt på 0,925 poäng per match. Under samma tidsperiod har han snittat ungefär 0,5 poäng per match i NHL. Ett snitt som ligger kvar den här säsongen då svensken gjort 40 poäng på 76 matcher.

VILKA FÅR DE MÖTA?

Men man kan onekligen säga att Silfverberg varvat upp nu när slutspelstiderna börjar nalkas. I natt var han dominant när laget besegrade Dallas med 5-3 på hemmais. Han slog till med ett mål och två målgivande passningar i vinsten och har nu gjort sex poäng på sina tre senaste matcher.

– Hela laget bygger det där självförtroendet. Vi spelar på rätt sätt – det är den stora nyckeln. Vi fuskar aldrig. Vi är redo. Nu måste vi bara se till att vi avslutar starkt i morgon och sen får vi se vilka vi får i den första rundan, säger Silfverberg till nhl.com.

Rickard Rakell blev också målskytt i natt. Det var hans 33:e fullträff den här säsongen. Det är lika många mål som han sköt förra säsongen.

Anaheim avslutar borta mot Arizona i natt. De behöver vinna där, samtidigt som Minnesota slår San José, för att man ska få hemmaplansfördel i den första slutspelsrundan. Som det ser ut i nuläget får man möta just San José. Men vid förlust i natt, samtidigt som Los Angeles vinner sin match, väntar i stället Vegas i den första rundan för Anaheim Ducks.