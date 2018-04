Efter 16 säsonger i NHL meddelade tjecken Radim Vrbata igår att kvällens match mot Boston blir 36-åringens sista.

Radim Vrbata har under NHL-karriären representerat hela sex organisationer. Han startade i Colorado 2001 där han under nästan två säsonger var lagkamrat med med Peter Forsberg. Strax innan trading deadline 2003 byttes dock Vrbata bort till Carolina.

Sin poängmässigt bästa säsong hade Vrbata i Vancouver för tre år sedan när han gjorde 31 mål och 32 assist för Canucks. 2011/2012, då i Phoenix Coyotes, gjorde han flest matchvinnande mål i hela NHL tillsammans med Steven Stamkos, tolv stycken.

Att Vrbata, som vann VM-guld med Tjeckien 2005, nu flyttar hem till hemlandet beror på att han har tre barn som börjar bli äldre berättar han för Florida Panthers reporter Jameson Olive.

— Den äldsta är nio och han är i den åldern nu att han måste tillbaka till Tjeckien för gott för att komma ikapp med språket och skolan.

Beslutet ska han tagit före säsongen från spelaren 2001 även var med och vann JVM-guld med Tjeckien.

Inatt gjorde Vrbata sin sista match för Panthers på hemmaplan och hyllades av de andra spelarna på isen i samband med det när hans lag slog Buffalo med 4-3.

After 1,057 NHL games, Radim Vrbata is hanging up his skates.

Here's what he said when I asked him about his decision: pic.twitter.com/ADhi2WssqW

— Jameson Olive (@JamesonCoop) April 8, 2018