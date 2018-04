En 18 år era i NHL tog inatt slut när Daniel och Henrik Sedin gjorde sina sista matcher i karriären. Hyllningen och avtackandet av de båda blev storslaget – trots att det var på bortaplan. Deras sista match överskuggades också av den tragiska busskraschen i fredags som krävde 15 människoliv.

När Edmontons Ryan Smyth 2014 avslutade sin NHL-karriär gjorde han det i Vancouver Canucks hemmaarena. När nu bröderna Henrik Sedin och Daniel Sedin gjorde sina sista matcher i Oilers hemmaarena Rogers Place bjöd Edmontonpubliken igen.

Själva matchen vann hemmalaget med 3-2 på straffar (Daniel Sedin nätade förövrigt där) men eftersom matchen var av sekundär betydelse då den inte gällde någonting var det istället det som tog vid efteråt som kommer kommas ihåg av eftervärlden. Sedinarna bjöds på jubel och fick åka ärevarv.

Daniel Sedin fick alltså näta i sin sista puckkontakt i NHL, även om straffmålet inte kommer räknas i statistiken.

— Det var kul. ”Hank” fick nästan göra mål på övertid också. Det var tufft att spela idag, mycket känslor med tanke på vad som hände igår, sa Daniel Sedin med hänvisning till den allvarliga busskraschen som krävde 15 liv när Humboldt Broncos spelarbuss kraschade.

— Vi försökte spela en bra match. Men det var känslosamt och tufft. Jag tror alla tänkte på det som hände igår och det är det enda som egentligen spelar roll just nu.

As you'd expect, the final time Daniel Sedin touched the puck during his last @NHL game, he scored. #ThankYouSedins pic.twitter.com/KMcitKtQB3

— Vancouver Canucks (@Canucks) April 8, 2018