Igår nåddes vi av det hemska beskedet att en bussolycka med hockeylaget Humboldt Broncos krävt flera liv. Nu börjar identiteterna på offren bli kända. En av de som inte klarade sig var Jaxon Joseph, son till den förre NHL-backen Chris Joseph.

Det var i fredags eftermiddag lokal tid som olyckan inträffade när laget var på väg med buss till bortamatch mot Nipawin Hawks i juniorligan SJHL. Det rapporterades om 14 dödsfall, en siffra som sent igår svensk tid skrevs upp till 15 av lokala medier.

Bland offren finns bland annat huvudtränaren Darcy Haugan och lagets poängkung Logan Schatz. Även centern Jaxon Joseph, 20, är ett av offren.

Jaxon Joseph är son till den förre NHL-backen Chris Joseph som gjorde över 500 NHL-matcher för en rad klubbar, bland annat Edmonton och Philadelphia. År 2000 tilldelades han King Clancy Trophy som premierar någon som visat humanitära ledarskapskvaliteter i ligan. Chris Joseph draftades som nummer fem totalt av Pittsburgh 1987.

2001 flyttade Joseph till Europa och avrundade karriären med spel i spel i TPS Åbo, Adler Mannheim och Milano. I Italien fick han vinna mästerskapet innan skridskorna lades på hyllan 2006.

Tragically, it is being reported that one of the kids on the Humboldt Broncos team bus who did not make it is Jaxon Joseph, son of Flyers Alumni defenseman Chris Joseph. Our heart goes out to the Josephs and all the families. pic.twitter.com/7gKldcQHPM

— Flyers Alumni (@FlyersAlumni) April 7, 2018