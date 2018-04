Han har sagt det hela säsongen. Nu är det också bekräftat att Oliver Ekman-Larsson spelar VM.

Arizona inledde säsongen uruselt och redan i vintras kunde Oliver Ekman-Larsson säga att han kommer spela VM. Nu är det också bekräftat.

Det är Arizona Sports-journalisten Craig Morgan som på twitter kommer med beskedet att Ekman-Larsson sagt att han är VM-klar. Det blir hans fjärde VM. Det första var redan 2010, då han var junior och fortfarande spelade i Leksand.

Det senaste? Ja, det var förra året. Då slutade det med VM-guld.

OEL said he will compete at the World Championship.

— Craig Morgan (@craigsmorgan) April 9, 2018