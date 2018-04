Matchen mellan Boston och Florida i TD Garden var av yttersta vikt för hemmalaget som vid händelse av seger skulle ha vunnit hela Eastern Confrence. Men så blev det inte. Det satte bland annat finländaren Henrik Borgström stopp för när hans lag vann med 2-4.

Hockeysverige.se har vid några tillfällen skrivit om finländaren Henrik Borgström. Bland annat det faktum att han är en stor Djurgårdssupporter. I sluter av mars lämnade 20-åringen University of Denver och skrev på för Florida, klubben som draftade honom 2016.

Några dagar senare skedde NHL-debuten och inatt i sin fjärde NHL-match kom första målet. Det hade bara hunnit gå 1:22 av mötet mot Boston innan Borgström hittade rätt med ett handledsskott.

Efter allstar-helgen har Florida varit ett av ligans bästa lag. Tyvärr för deras del räckte det inte hela vägen till slutspel, trots att de 96 poängen var deras tredje bästa notering för en säsong genom historien.

— Jag tror att det är något vi kommer prata om inför nästa säsong. Killarna som var med i år kommer trycka på vikten av en bra start, sa Floridas forward Vincent Trocheck till media efter matchen angående det faktum att starten av säsongen gör att de nu missar slutspelet.

I Boston var det lite nedslaget då de missade både att vina Eastern Conference och Atlantic Division, vilket ger en lite snårigare väg i slutspelet där de nu ställs mot Toronto i åttondelsfinal.

— Jag tycker vi saknade passion vilket märktes i den första perioden, sa Bruins coach Bruce Cassidy till nhl.com.

— Matchen är över och vi går vidare mot playoff nu. Vi har fortfarande ett bra läge och att vara i slutspel är vad du spelar för hela året, sa Bruins forward Brad Marchand.

5 Takeaways: #FlaPanthers finish the 2017-18 season with the 3rd-most points in franchise history.

» https://t.co/ujKtVGAEUH pic.twitter.com/qPh7j6ou4h

— Florida Panthers (@FlaPanthers) April 9, 2018