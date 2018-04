Händemark och Liss. Foto: Ronnie Rönnkvist

Den lilla byn Björbo i Dalarna har lyckats med bedriften att få med två spelare i samma Tre Kronor-trupp. Ett osannolikt facit – som knappt spelarna kan förstå.

– När jag fick ett SMS av (Johan) Garpenlöv igår tänkte jag direkt på just det. Två med moderklubben Björbo IF i Tre Kronor samtidigt är sjukt mäktigt. Det är stort, riktigt stort, säger Fredrik Händemark till hockeysverige.se.

Björbo är en ort på knappt 700 invånare. Orten tillhör Gagnefs kommun och har passerats av många hundra tusen stockholmare på väg till semester i Sälen. Ortens hockeylag, Björbo IF, har tränats av legendariska landslagsspelare som Dan Söderström och Nils-Olov ”Djura” Olsson.

Nu skrivs det ett nytt stycke historia på orten. För första gången kommer två hockeykillar med Björbo som moderklubb spela i Tre Kronor samtidigt, Fredrik Händemark och Olle Liss. Två killar som för övrigt inledde säsongen med att bo i Malmö eftersom Liss inledde i Pantern och Händemark i Redhawks.

– Vi hann umgås lite grann då. Inte så mycket eftersom vi hade matcher på olika dagar och träningar hit och dit. Vi träffades någon gång, men vi har hållit kontakten hela tiden, berättar Fredrik Händemark som är imponerad över barndomskompisens framfart i Rögle under senare delen av säsongen.

– Det är helt sjukt (skratt). Jag sa det till honom ”vad är det som händer och vad håller du på med?” Han visste inte själv ”Jag skjuter på allt och allt går in, pucken bara studsar in”.

– Olle är en riktig barndomspolare som jag har känt hela livet så det är grymt kul att se hur det gått för honom.

Fredrik Händemark och Olle Liss spelade tillsammans först i Björbo och senare även i Leksands juniorlag.

– Olle är ett år äldre än jag, men vi spelade i samma lag från Björnligan. Han och jag tävlade ganska mycket och åkte mycket på allmänhetens tillsammans. Han hade alltid mycket energi som liten (skratt), var jäkligt sprallig och älskade att skjuta.

– Sedan han var lite har han alltid skjutit mycket och det är därifrån han fått sitt fina skott han har idag.

Två från Björbo IF i Tre Kronor, hur tänker du kring en sådan händelse?

– När jag fick ett SMS av (Johan) Garpenlöv igår tänkte jag direkt på just det. Två med moderklubben Björbo IF i Tre Kronor samtidigt är sjukt mäktigt. Det är stort, riktigt stort.

Vad betyder det för klubben Björbo IF?

– Det tror jag betyder mycket. Jag vet att det är tufft att få ihop folk till alla lag och så vidare, framförallt till A-laget. Det här gör nog att alla förstår att hockeyn är viktig för hela orten. Man ser att det är två därifrån som lyckats och det hoppas jag inspirerar barn att fortsätta spela.

Det har bara gått några timmar sedan Fredrik Händemark och Malmö slagits ut ur slutspelet av Växjö och uttåget svider fortfarande rejält hos 24-åringen. Trots det är han mycket medveten om att det bara är och släppa det för att blicka fram emot det som komma skall nere i Danmark under veckan.

– Besvikelsen hade hängt i längre om jag inte hade blivit uttagen i Tre Kronor. Nu måste jag hitta ett sätt… Jag har varit ledig idag, bara slappnat av för att sedan vara redo för nästa grej. Jag har inte tid att deppa allt för mycket, säger Händemark som också ser chansen att slåss om en VM-plats som lite plåster på såren.

– Jo, så klart att det blir så. Det blir alltid tomt när vi åker ur, men sedan fick jag ändå lite glada nyheter. På så vis blir det lite plåster på såren.

Vad är det som gjorde att Malmö inte slog ut Växjö i semifinalen?

– Jag tycker att Växjö har lite mer spets, framförallt i powerplay. Där avgörs många matcher. Vi hade ganska många powerplay, men vi lyckades inte göra mål samtidigt som dom gör mål i viktiga lägen.

– Dessutom tycker jag deras bredd i laget tar ut sin rätt över fyra matcher. Vi går kort på folk och till slut tryter orken. Samtidigt, vinner Växjö med 4-0 så är det rättvist.

Fredrik Händemark har haft en fin säsong där han i grundserien svarat för elva mål och totalt 28 poäng på 52 matcher. På tio matcher i slutspelet svarade han för fyra assist.

– Säsongen har varit bra, tycker jag. Jag är ganska nöjd. Poängmässigt hade jag ganska trögt i början, men jag kände ändå att jag skapade mycket chanser och sköt mycket skott. Jag kände att jag måste ha tålamod och att om jag bara fortsatte så skulle poängen och målen trilla in, vilket dom också gjorde mot andra halvan av säsongen.

–Jag sätter även stolthet i att oavsett om inte poängen trillar in så ska jobbet vara där. Det tycker jag också att jag har gjort. Sedan har jag blivit kapten, vilket också är en annan grej. Något som jag är färsk i och har växt in i hela tiden, dag för dag.

Har kaptensrollen varit en tung börda att bära?

– Det har bara varit roligt. Jag har inte försökt ändra på någonting utan jag har förmodligen fått ”C:et” för att jag är som jag är. Då ska jag inte heller ändra mig som person bara för att jag får ett ”C”. Jag är som vanligt fast jag har en bokstav på bröstet. Det ändrar i stort ingenting.

Nu ska du packa trunken för avresa mot Danmark och spel i Tre Kronor, vilka förväntningar har du på den utmaningen?

– Det ska bara bli kul. Jag ska gå in, ta för mig och försöka fortsätta spela den här slutspelshockeyn fast det är träningsmatcher. Jag vill helt enkelt fortsätta spela mitt spel och inte fundera så mycket. Bara ta chansen och köra på.

Tror du vi får se två killar från Björbo i samma kedja i Tre Kronor?

– Det hoppas jag. Jag skrev det också till Olle på SMS att det hade varit sjukt kul att spela i samma ”line” och det tyckte han med.

Förutom Fredrik Händemark och Olle Liss har Södertäljes Markus Persson, Leksands Martin Grönberg och Vita Hästens Jens Hellgren Björbo IF som moderklubb.