Han var en av de som inte klarade sig efter Humboldt Broncos busskrasch på väg till en bortamatch i fredags. Olyckan krävde 16 dödsoffer och Logan Boulet var en av dem. Han hölls länge vid liv genom livsuppehållande åtgärder för att hålla igång de organ som han senare donerade för att rädda sex andra människor.

— Den handlingen beskriver den osjälviskhet som Logan hade under livet, skriver en vän till honom på Facebook.

Dödssiffran efter busskraschen i Kanada i fredags skrevs igår upp till 16. Ett av offren var backen Logan Boulet som i mars, precis när han fyllt 21, fyllde i ett donationskort för att kunna hjälpa andra.

Boulet, som var från Lehtbridge, hölls länge vid liv genom livsuppehållande åtgärder och till slut lyckades sjukvården matcha hans organ med sex andra personer som var i behov av dem.

— Dessa handlingar ensam ger röst till den osjälviska och välvilliga naturen Logan besatt i livet för andra. Han är en stor hjälte och en av de trevligaste personerna du skulle ha haft turen att träffa, skriver vännen Neil Langevin på Facebook..

— Alla räknade, sex personer kommer att få livets gåva från Logan.

Logan Boulets familj skrev i lördags kväll ett uttalande, då levde deras son fortfarande i väntan på organtransplantationerna.

”Trots andra rapporter i dag fortsätter Logans starka hjärta att slå denna kväll. Den slutliga skörden av Logans organ kommer att ske över natten, nu när han har positiva matchningar för alla donerade organ. Han ger ett nytt hopp till minst sex olika människor. Logan klargjorde tidigt att han skulle teckna sitt donationskort så snart han blev 21. Även i slutskedet av sitt liv, blev han en osjälvisk hjälte.”

