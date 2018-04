I februari kom det uppgifter på att ryssen Ilja Kovaltjuk var på väg till NHL och New York Rangers. Nu tyder ännu mer på att en affär kan vara nära förestående. Enligt ryske journalisten Igor Eronko är 34-åringen redo att skriva på ett flerårsavtal med klubben.

Ilja Kovaltjuk var på väg till NHL redan förra sommaren med då lyckades inte New Jersey Devils, som ägde rättigheterna till 34-åringen, trejda bort honom till någon annan klubb. Men i år är läget annorlunda och Kovaltjuk är som vilken free agent som helst från och med den 1 juli då marknaden för kontraktslösa spelare öppnar i NHL.

Redan i februari kom Elliotte Friedman, expert på Sportsnet, med spekulationer att det finns en god chans att vänsterforwarden kan hamna i New York Rangers.

— Jag tror att New York-området är Kovaltjuks preferens och i fjol var Rangers etta på hans lista, sa han då.

Nu verkar det också som att det blir så. Initierade ryske hockeyjournalisten Igor Eronko skriver på Twitter att han har uppgifter på att Kovaltjuk snart kommer skriva på ett två- eller tre-årskontrakt med Manhattanklubben.

Per source Ilya Kovalchuk is set to sign at 2-3 year deal with #NYR

— Igor Eronko (@IgorEronko) April 9, 2018