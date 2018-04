Den 28 april vet vi mer om vilken klubb Rasmus Dahlin högst troligt hamnar i nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Den 28 april vet vi vem som får välja först i sommarens NHL-draft och därmed högst troligt lägga beslag på Rasmus Dahlin. Då hålls nämligen draftlotteriet i Toronto.

Alla lag som missar Stanley Cup-slutspelet har chans att kamma hem lotteriet som hålls i Toronto den 28 april. Men givet är att ju sämre du placerat dig i ligan när grundserien är slut, desto större chans att få välja som nummer ett.

Idag skickade NHL ut ett pressmeddelande som redogör för vilket odds respektive lag har. Ju högre odds, desto större chans att vinna lottdragningen och därmed en ljus framtid tillsammans med Rasmus Dahlin.

Störst chans, 18,5 procent, har Buffalo som slutade sist i årets NHL. Sedan följer Ottawa och Arizona som båda har över 10 procents chans. Sedan minskar oddsen i fallande skala ända ner till Florida Panthers som har en ynka procents chans att få drafta först.

SÅ HÄR SER DET UT:

Buffalo Sabres: 18.5%

Ottawa Senators*: 13.5%

Arizona Coyotes: 11.5%

Montreal Canadiens: 9.5%

Detroit Red Wings: 8.5%

Vancouver Canucks: 7.5%

Chicago Blackhawks: 6.5%

New York Rangers: 6.0%

Edmonton Oilers: 5.0%

New York Islanders: 3.5%

Carolina Hurricanes: 3.0%

New York Islanders (från Calgary): 2.5%

Dallas Stars: 2.0%

St. Louis Blues**: 1.5%

Florida Panthers: 1.0%

* Enligt villkoren från en trejd 5 november 2017 där Senators har möjlighet att behålla sitt val och istället skicka Colorado sitt första val i 2019 års draft.

** Enligt villkoren från en trejd 23 juni 2017. Om St. Louis val är i topp 10, har Blues möjlighet att behålla sitt val och istället skicka Flyers sin förstarundeval 2019. Annars kommer Philadelphia att få St Louis första runda år 2018.

AVGÖRS I TRE MOMENT

Lottningen avgörs i tre moment. I den första rundan väljer man vilka som ska få drafta först, i den andra vilka som väljer som tvåa och slutligen i den tredje vilka som väljer som trea. Inför omgång två och tre omfördelas oddsen.

De lag som inte vinner någon av rundorna får i sommar drafta i den ordning de slutat i tabellen, där sämsta lag väljer först. Förutsatt att något draftval inte är borttrejdat vill säga.