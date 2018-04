Mathias From stannar i AIK. Foto: Bildbyrån

Han anslöt sent under säsongen till AIK. I slutspelsserien blev han sedan lagets bäste poängplockare. Nu står det klart att dansken Mathias From stannar ytterligare ett år i Solnaklubben.

Det var minst sagt en strulig säsong för Mathias From. Han inledde i Rögle men fick lämna redan efter 21 matcher. Istället blev det spel i Södertälje, men efter två månader stod det klart att han inte fick vara kvar.

SUCCÈ I KVALET

Tredje klubben för säsongen blev AIK och där gjorde han under slutspelsserien succé med fem poäng på lika många matcher. Nu belönas 20-åringen med ett nytt kontrakt.

— Jag är väldigt glad att få chansen i AIK och jag kommer göra allt som krävs för att se till att laget ska vinna. Det jag främst önskar få utveckla till kommande säsong är min snabbhet ute på isen. Dessutom önskar jag kunna vara än mer produktiv nästa säsong, säger From i en kommentar till klubbens hemsida.

Mathias From draftades av Chicago 2016 och befinner sig just nu i Nordamerika med klubbens farmarlag Rockford.