Pontus Petterström blev hjälte. Foto: Bildbyrån

Skellefteå låg under med 2-0 halvvägs in i den tredje perioden. Ändå var det hemmalaget som vann den fjärde semifinalen mot Djurgården. Pontus Petterström avgjorde matchen i förlängning.

– Det här är hockey när det är som bäst, säger tränaren Bert Robertsson till TV12.

Skellefteå är en ynka vinst från att gå till sin sjunde SM-final på åtta år. Efter en rysare mot Djurgården gick man upp till 3-1 i matcher i semifinalserien. Men oj, vilken knepig väg de hade dit.

Det var Skellefteå som öste på för ett ledningsmål i den första perioden, men Adam Reideborn storspelade. I stället gjorde Mikael Ahlén 1-0 och Jonathan Davidsson 2-0 för Djurgården i den andra perioden. De gick mot att kvittera serien till 2-2 i matcher.

2-0-ledningen stod sig en bra bit in i den tredje perioden också. Men halvvägs in i den klev glödhete Oscar Möller fram och sköt sitt fjärde mål på de fem senaste matcherna. Och sen, med drygt tre minuter kvar, kom kvitteringen. Henrik Hetta styrde mycket elegant in ett backskott. Det var 2-2.

– Det är väldigt bra gjort av Skelleftråspelaren att styra in den. Det är knappt en målhans om vi plockar bort honom från styrningen, suckar Djurgårdens tränare Robert Ohlsson.

”HAR INTE VUNNIT NÅGOT ÄNNU”

I förlängningen fullbordades vändningen. I en blixtrande snabb kontring slog storstjärnan Joakim Lindström en mycket fin passning till lagkaptenen Pontus Petterström som nöp till direkt. Pucken var otagbar för Adam Reideborn och matchen var över. Det var Petterströms tredje slutspelsmål och därmed har han gjort fler mål än under hela grundserien då det bara blev två.

– Vad ska man säga om en sån här tillställning? Gastkramande. Någon taktisk analys…jag vet inte vad jag ska säga, sade en mycket lycklig Bert Robertsson efter segern.

– Djurgården visarupp en jäklla lagmoral och vi gör det också. Det är hockey när det är som bäst.

Nu kan Skellefteå åka till Globen och säkra en finalplats på onsdag.

– Det blir klyschigt som vanligt, vi har inte vunnit något ännu. Men vi har skaffat oss ett bra läge, konstaterar Robertsson.