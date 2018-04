Arvid Aronsson. Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller

Bik Karlskoga får behålla en av sina viktiga backar från den här säsongen. Det är lånet från Örebro, Arvid Aronsson, som stannar i Hockeyallsvenskan.

– Jag tror Arvid kommer att göra stor nytta hos oss i vinter, säger sportchefen Thomas Fröberg.

Han lämnade Frölunda under uppmärksammade former under förra säsongen och hamnade i Örebros juniorverksamhet. Den här säsongen lånades backen Arvid Aronsson ut till Bik Karlskoga. Där blir han kvar kommande säsong.

I dag skrev han på ett ettårskontrakt med klubben.

– Arvid har en fantastisk inställning och en bra attityd. Han brinner för att vinna och det är såna spelare vi vill ha i Bik. Jag tror Arvid kommer att göra stor nytta hos oss i vinter, säger Bik Karlskogas sportchef Thomas Fröberg.

SPELADE 14 SHL-MATCHER MED ÖREBRO

Aronsson hade fyra assist och 37 utvisningsminuter på 21 allsvenska matcher med värmlänningarna. Han var även ombytt i 14 SHL-matcher med Örebro.

– När Bik kom upp som ett alternativ blev valet självklart för min del. Jag trivdes oerhört bra i klubben och hade en rolig tid i Karlskoga, säger han.

Arvid Aronsson har rötterna i Hanhals IF. På meritlistan finns ett J18-guld med Frölunda 2015 och ett J20-brons med Örebro den här säsongen.