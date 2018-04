Det är den tiden på året där spelare utslagna ur SM-slutspelet tar klivet över till sina NHL-organisationer. Näst på tur: Frölundas forward Carl Grundström som har blivit skickad till AHL-laget Toronto Marlies av Toronto Maple Leafs.

Carl Grundström var utlånad från Toronto till Frölunda den här säsongen. Den 20-årige forwarden från Umeå noterades för 17 mål och 24 poäng på 35 matcher efter att ha drabbats av en del skador under säsongens gång.

Nu fortsätter karriären i Nordamerika. Efter två säsonger i Frölunda står det klart att Grundström flyttar över till Toronto för att försöka slå sig in i Maple Leafs. Till att börja med förstärker han farmarlaget Toronto Marlies i AHL och det stundande Calder Cup-slutspelet.

Den tidigare Modospelaren gjorde sex slutspelsmatcher för Marlies i fjolårets slutspel och noterades då för 1+3 på sex matcher.

Toronto Marlies har redan sex svenskar i laget, backarna Calle Rosén, Timothy Liljegren, Andreas Borgman, Jesper Lindgren samt forwarsduon Pierre Engvall och Dmytro Timashov. Andreas Johnsson spelade tidigare i laget, men är sedan en månad tillbaka uppkallad till NHL.

The @MapleLeafs have reassigned forward Carl Grundström to the @TorontoMarlies from Frölunda HC.#MarliesLive pic.twitter.com/HH6nDt5T7w

— Toronto Marlies (@TorontoMarlies) April 10, 2018