St.Louis missade förvisso slutspel och därför riskerar inte skador längre att ställa till med sportsliga bekymmer. Men det var nog knappast angenäma besked ändå att poängmaskinen Vladimir Tarasenko riskerar att missa nästa säsongs träningsläger.

Det ska handla om en axel ur led för den 26-årige ryssen som gjort 350 poäng för St.Louis sedan han debuterade i NHL 2013. Han rapporteras nu missa upp till ett halvår.

Det här behöver dock inte innebära ett så stort sportsligt bakslag. Blues missade ju slutspelet och nästa säsong börjar inte förrän om just ett halvår. Det finns även chans att Vladimir Tarasenko kommer tillbaka i lagom tid till träningslägret.

Dessutom innebär skadan att han nu inte finns tillgänglig för Rysslands VM-lag om de skulle kalla.

Armstrong confirms Tarasenko has a dislocated shoulder. Calls injury similar to Berglund and Sanford, thinking 4-6 months. #stlblues

Army says Tarasenko could be back by training camp. #stlblues

— Jeremy Rutherford (@jprutherford) April 10, 2018