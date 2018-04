Ryan O'Reilly. Foto: Julian Avram/Icon Sportswire

Buffalo Sabres misslyckades inte bara med att ta sig till slutspel för sjunde säsongen i rad. Laget var sämst i hela NHL. Nu avslöjar lagets stjärncenter Ryan O’Reilly att förlusterna verkligen satt sina spår hos honom.

– Under säsongen kände jag att jag tappade kärleken till sporten flera gånger, berättade han för Buffalo News när Sabres hade sina avslutningsintervjuer i går.

Bara 62 inspelade poäng på 82 matcher. Buffalo Sabres upplevde ännu en riktigt dyster säsong där varken en ny general manager i Jason Botterill eller en ny coach i Phil Housley kunde ta laget framåt. När grundserien avslutades under helgen stod det klart att Buffalo var det lag som hade spelat in minst antal poäng av samtliga i lag i NHL. För fjärde gången på de fem senaste säsongerna var laget dessutom sist i Atlantic Division.

För centern Ryan O’Reilly sved säsongen rejält. När han värvades till Buffalo från Colorado Avalanche sommaren 2015 var det för att hjälpa laget ta steg i rätt riktning. Även om han har snittat runt 60 poäng per säsong sedan dess har hans närvaro varken hjälpt till eller från.

När Sabres under gårdagen hade sin omklädningsrumsrensning var 27-åringen brutalt ärlig med exakt hur jobbig säsongen hade varit.

– Vi har fastnat i ett mindset där det är okej att förlora. Jag känner det själv också. Jag tycker verkligen att det har smugit in i mig också, erkänner han för Buffalo News.

– Under året har jag förlorat mig själv och då har det bara handlat om att vara nöjd med att inte göra ett misstag. Det är inte alls så man vinner hockeymatcher och det har smugit i allas vårt spel.

”JAG BRUKADE HATA ATT FÖRLORA…”

Ryan O’Reilly säger att han måste använda sommaren till att återfinna glädjen och framför allt passionen till sporten.

– Jag brukade hata att förlora, men efter allt som har hänt här har jag liksom inte haft någonstans att göra av besvikelsen. Jag har bara tänkt ”Åh, det är okej. Så länge jag gör något bra är det okej”, säger han.

– Det är en besvikelse och det är sorgligt. Under säsongen kände jag att jag tappade kärleken till sporten flera gånger. Den måste man få tillbaka för det äter upp en annars och det äter upp andra grabbar också.

Han är noggrann med att påpeka att han inte vill lämna Buffalo, att han fortfarande tror på en ljus framtid för klubben.

– Jag vill vara en del av lösningen här. Jag älskar staden, älskar att vara här och jag kallar det mitt hem. Det finns bra saker på plats, men ja, jag måste först och främst göra en stor förändring mentalt, säger Ryan O’Reilly som fortfarande har fem år kvar på sitt kontrakt med Sabres värt sju miljoner dollar per säsong.

En åtgärd för att återfinna kärleken till sporten är att åka till Danmark och delta på hockey-VM för Kanada. Det är fjärde säsongen i rad som O’Reilly kommer att avsluta säsongen med att bära lönnlövet. Han har totalt gjort fem VM-turneringar i karriären och vunnit två guld.

– Jag är upprymd över det. Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet, Jag är upprymd och det var ett tag sedan jag kände den typen av glädje över chansen att kunna vinna någonting, säger han till Buffalo News.

– Det är skönt att få det tillbaka och förhoppningsvis kan det bära mig vidare till nästa år och göra mig upprymd för sporten igen.