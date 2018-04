Här kommer ett riktigt glädjebesked: New York Rangers Mika Zibanejad spelar VM. Detta skriver klubben på Twitter. Redan i slutet av mars kunde ni på hockeysverige.se läsa om Mika Zibanejads intresse för spel i VM som drar igång om en knapp

Det är inte bara Sverige som får lite stjärnglans av en center från New York Rangers. Det gäller även USA. Idag kom beskedet att New York Rangers-centern Lias Andersson ansluter till Tre Kronor. Nu har ett liknande besked kommit för USA:s d

I februari kom det uppgifter på att ryssen Ilja Kovaltjuk var på väg till NHL och New York Rangers. Nu tyder ännu mer på att en affär kan vara nära förestående. Enligt ryske journalisten Igor Eronko är 34-åringen redo att skriva på ett f

Säsongen blev knappast vad New York Rangers hade räknat med. Nu får det konsekvenser i form av att coachen Alain Vigneault tvingas lämna. Inatt blev det förlust med 0-5 mot Philadelphia. Det är på Twitter som New York Rangers meddelar att

4 april, 2018

Ingenting kan stoppa Taylor Hall just nu. Det innebär samtidigt att ingenting kan stoppa New Jersey Devils. Efter fyra nya poäng av stjärnan i nattens möte med New York Rangers är Hall på väg att föra Devils till slutspel. – Det är en av