Ulf Hedberg. Foto: Bildbyrån

Han är tillbaka i Leksands bås efter sju år. Senast det begav sig lämnade han under uppmärksammade former. Nu när Ulf Hedberg är tillbaka tycker han inte att toppen bland spelarna i landet har utvecklats speciellt mycket.

— Även fast vi tar hit dom bästa i världen och vi får ha dom här i Sverige så tycker jag inte att våra bästa har utvecklats av det, säger han till hockeysverige.se.

Att SDHL blir en tränarprofil rikare kommande säsong råder det inget tvivel om då Leksand väljer att plocka tillbaka Ulf Hedberg som coach efter det att Alexander Bröms tagit över som förbundskapten för U18-landslaget. Under säsongen 2010/11 fick Hedberg under uppmärksammade former lämna laget, men väljer nu, sju säsonger senare, att återvända till klubben.

– Det var inte jag som bröt med Leksand då utan det var dom. Några tjejer var missnöjda med upplägget, eller rättare sagt så fick dom lite för hårda krav på sig. Det där gick några av tjejerna vidare med till (Tommy) Salo. Han gick lite på deras linje och trodde att det var många som var missnöjda, men egentligen var det bara några stycken, berättar Uffe Hedberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det känns lite extra bra nu då jag tar laget igen, att det är många av dom som var med tidigare som tycker att det är jättekul att jag är tillbaka.

SUPERTAGGAD

Hur tänker du idag kring det här avslutet som blev 2011?

– Då var jag förbannad och det kändes rent ut sagt för jävligt. Jag var riktigt besviken, men tiden läker sår. Nu känns det mer att jag är supertaggad.

– Samtidigt har jag alltid haft den filosofin som tränare att det kanske inte är bra att vara för länge på samma jobb innan man gör något annat. Man måste få lite distans till hockeyn, titta på hockey, få lite nya idéer och så vidare.

– Klart att jag ångrar vissa saker lite som jag gjorde då. Samtidigt var jag nog på sätt och vis lite före min tid. Idag är det ett annat läge med tjejerna än vad det var då. Trots allt hade vi det yngsta av alla lagen under dom tre säsongerna jag hade dom i slutspel.

– Om jag tänker tillbaka så hade jag kanske lite för höga krav på tjejerna då. Idag är nog tjejerna lite mer förberedda på det.

Om du ser på Leksand som förening, hur ser du att klubben följt med utvecklingen inom damhockeyn?

– Jag hade velat se att Leksand hade satsat lite hårdare senaste säsongerna. Klubben har sagt att man ska göra så mycket, men det har inte hänt så mycket.

– Det byts mycket folk i föreningen också och jag vill inte hänga ut någon. Jag tror mer att det allmänt varit så att klubben, tyvärr, har prioriterat andra saker före damhockeyn.

HOPPAS PÅ ÄNDRING

Det är väldigt få starka namn som anslutit till Leksand senaste säsongerna, men det hoppas den nya tränaren att det ska bli ändring på framöver.

– Jag tror att det handlar om att Leksand rent ekonomiskt inte har hängt med och att det inte funnits någon som har dom riktiga känningarna. Samtidigt har det inte funnits någon som har jobbat tillräckligt hårt för att få hit namn heller.

– Nu vet jag inte om jag är för sent ute den här säsongen, men jag kommer jobba stenhårt för att vi ska ha en slagkraftig trupp. Sedan får vi se hur långt det räcker.

Trots Uffe Hedbergs brokiga förflutna i Leksands IF valde han alltså att tacka ja till den ganska tuffa utmaningen att etablera laget i toppen av SDHL.

– Även fast det inte gick så bra för Sverige i OS så känner jag att det är mer drag kring damhockeyn nu än vad det var för x-antal år sedan. Man försöker ändå från centralt håll att pusha fram damhockeyn. Sedan finns det saker som man fortfarande måste jobba hårt med.

Som?

– Bredden har blivit bättre, men toppen är inget bättre än vad den var för tio år sedan. Snarare tvärtom. Folk får tolka det som dom vill när jag säger det, men jag tycker att det är många i Damkronorna som är för veka.

– Även fast vi tar hit dom bästa i världen och vi får ha dom här i Sverige så tycker jag inte att våra bästa har utvecklats av det.

NYTT AVSTAMP

Hur ser du då på Leksands IF:s vision att etablera sig i toppen av SDHL?

– Jag känner ändå att vi nu gör ett nytt avstamp. Vi får en bättre organisation kring laget. Kicki Backlund kommer in och ska jobba med tjejerna när det gäller arbeten och andra saker runtomkring. Likaså Robban Kock som är i föreningen redan, men som nu ska ha en uppgift kring laget. Det här ger mig en viktig avlastning.

Finns det även ett ekonomiskt lyft för laget i planerna?

– Nu har jag inte fått budgeten ännu. Det man sagt är att även fast Leksand rent generellt ska skära i budgeten så ska inte det påverka damlaget. I stället ska klubben försöka öka budgeten.

– Det låter positivt och jag hoppas att det håller. Jag har ändå fått ganska fria händer då det gäller värvningar, vilket känns bra.

Hur ska Leksand få behålla Maja Nylén-Persson?

– Det är såklart prioritet ett på det. Nu har hon ett år kvar på skolan så jag hoppas att hon stannar och att vi kan göra något bra. Sedan måste vi försöka utarbeta en plan för det, men jag har ännu inte hunnit att prata med henne om det.

Vad kan spelarna i Leksand förvänta sig av Leksand säsongen 2018/19?

– Det har som brustit senaste säsongerna, men även längre tillbaka… Vi måste börja bygga bakifrån och se till att vi har en bra defensiv. Det har varit mycket framåt jämt, även när jag hade tjejerna senast.

– Funkar inte vårt offensiva spel så ska vi försöka ha en plan B för hur vi ska vinna matcherna ändå. Jag vill såklart att vi ska spela en fartfylld och rolig hockey, men samtidigt måste vi se till att inte fallerar defensivt.

När får vi se Leksand presentera sitt första nyförvärv för säsongen?

– Det är svårt att säga, men det ligger inte allt för långt borta i alla fall.