Braden Holtby. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Det är bara två år sedan som Braden Holtby utsågs till NHL:s bästa målvakt. Men när Washington Capitals kliver in i sin slutspelsserie mot Columbus Blue Jackets natten mot fredag blir det med Philippe Grubauer mellan stolparna.

– Tro mig, det var inget lätt beslut, säger coachen Barry Trotz till nhl.com.

Braden Holtby har under flera års tid rankats som en av NHL:s absolut bästa målvakter. Så sent som 2016 vann han Vezina Trophy som ligans främsta på sin position efter en riktigt stark säsong.

Det här året har dock varit tufft för 28-åringen. Dels har resultaten inte varit på den nivå de brukar, dels har han fått allt mindre speltid i takt med att den tyske reserven Philipp Grubauer spelat riktigt bra.

När grundserien avslutades hade Holtby en räddningsprocent på 90,7 – hans lägsta i NHL-karriären – efter 54 matcher, medan Grubauer hade stoppat 92,3 procent av puckarna på sina 35 matcher.

”LYCKLIGA SOM HAR TVÅ RIKTIGT BRA MÅLVAKTER”

När Washington nu ska till att kliva in i Stanley Cup-slutspelet mot Columbus Blue Jackets väljer coachen Barry Trotz att satsa på Grubauer.

– Jag tycker bara att han förtjänar möjligheten, säger Trotz till nhl.com.

– Jag tycker att det han har gjort, speciellt den här säsongen, talar för sig själv. Tro mig, det var inget enkelt beslut. Jag lade in flera faktorer här. Braden har varit nummer ett här en längre tid, speciellt under min tid här. Jag pratade med honom i går och sa att det var jobbigt eftersom han har gjort så mycket för oss.

Barry Trotz valde emellertid inte att låta tidigare meriter avgöra målvaktsvalet. Han går på dagsform.

– Efter att ha tagit allt under beaktande tycker jag att Grubauer förtjänar att starta. Vi är verkligen lyckliga som har två riktigt bra målvakter just nu, och jag tycker att det ger oss riktigt bra förutsättningar, säger Capitals coach.

Philipp Grubauer, 26, har bara gjort en slutspelsmatch i karriären. Det var i första rundan 2015 när han ersatte en sjuk Holtby i 4–3-seger mot New York Islanders.