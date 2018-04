Robert Ohlsson och Bert Robertsson (höger). Foto: Bildbyrån

Det satt långt inne. Men Djurgårdens säsong lever. Hemmalaget vände på 0-1 till seger 2-1. Men det var ett kontroversiellt mål som blev avgörande, och det godkändes först efter videobedömning.

– Jag har fått stå hela säsongen och säga att vi vill ha fler mål i hockey, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården var på väg mot sommarlov inför ett utsålt Globen i Stockholm. Laget var i underläge 0-1 med mindre än tio minuter av den tredje perioden. Men då stod laget för en tung vändning. Linus Hultström fixade kvitteringen till 1-1, och gav både laget och hemmafansen hopp.

Patrik Lundh satte sedan 2-1 till hemmalaget. Det var ett mål som skulle visa sig bli matchavgörande. Men det var ett kontroversiellt mål som godkändes först efter videogranskning.

– Jag har fått stå hela säsongen och säga att vi vill ha fler mål i hockey. Ska vi döma bort de där målen, då kommer vi fått det jäkligt tufft, säger Djurgårdens huvudtränare Robert Ohlsson på presskonferensen.

– Nu var det mitt lag som fick med sig det målet så det är enkelt för mig att säga. Men grundsynen måste ändå vara att vi ska döma mål, så det tycker jag att vi ska göra,

Innan Lundh kunde slå in pucken till 2-1 så hade både en Djurgårds- och Skellefteå-spelare hamnat i målvakten Joni Ortios målgård. Men efter videobedömning godkändes alltså målet. Domarna ansåg inte att något regelbrott hade begåtts i situationen.

– Det är en tilltrasslad situation. Jag får egentligen hänvisa till domslutet på isen, säger Skellefteås assisterande tränare Bert Robertsson om målet och fortsätter.

– Någonstans så är det… Nej, jag tror nog att det är korrekt. Vi har spelare som flyger in i målgården där och någon touchar väl Joni. Så under omständigheterna får vi väl tycka att det är rätt domslut. Absolut.



Djurgårdens segermål till 2-1.

Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

”DET KAN TA DÖD PÅ VEM SOM HELST”

Men det var givetvis en missnöjd Robertsson som kom till presskonferensen. SAIK tappade en 1-0-ledning till 1-2-förlust under matchen sista tio minuter.

– Jag är lite besviken över att vi börjar skydda ledningen. Det har visat sig förut att det kan ta död på vem som helst när man blir passiv. Och det tycker jag att vi blir, tyvärr.

Bortalaget gjorde såklart allt för att få in en 2-2-kvittering på slutet. Närmast var Bud Holloway. Med bara sekunder kvar av tredje så fick kanadensaren ett friläge mot Djurgårds-keepern Adam Reideborn.

– Vi har några bra försök på slutet för att kvittera. Jag tycker att vi krigar på ända in i slutet, men det räcker inte hela vägen. Men det här är en av Sveriges tuffaste bortamatcher, så någonstans skäms vi inte över det. Men vi hade ett bra läge, och Djurgården lyckades slingra sig ur det.

I och med DIF:s seger så reducerar laget semifinalserien till 2-3 i matcher. Men Stockholms-laget har fortfarande kniven på strupen i match sex. En match som spelas i Skellefteå Kraft Arena på fredag.