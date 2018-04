Det för säsongen nya NHL-laget Vegas Golden Knights kunde knappast ha önskat sig en bättre start i sin slutspelshistoria när de på hemmaplan nollade Los Angeles Kings och tog ledningen med 1-0 i åttondelsfinalen.

Shea Theodore gjorde 1-0 till Vegas redan efter 3:23 spelade av den första åttondelsfinalen i slutspelsserien mot Los Angeles Kings. Sedan blev det inga fler mål i matchen. Tacka målvakterna för det. Kings Jonathan Quick räddade 27 av 28 skott och hemmalagets Marc-André Fleury räddade samtliga 30 puckar han fick på sig.

För Fleury var det seger 63 i slutspelssammanhang och nu är han lika med Curtis Joseph på listan över segerrikaste målvakter i Stanley Cup-slutspelets historia. De båda delar tolfteplatsen. Dessutom var det elfte nollan för Fleury i playoff, vilket placerar honom på tionde plats genom alla tider.

Efteråt berättade Fleury att han hjälptes av fansen som räknade ner tiden i slutet.

