Patrik Lundh (vänster) firar sitt 2-1-mål i semifinal fem mot Skellefteå. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Djurgården var ett mål från semester. Då klev Patrik Lundh fram och avgjorde semifinal fem. Stockholms-sonen blev stor matchjälte i ett fullsatt Globen.

– Det är en magisk känsla, säger Lundh till hockeysverige.se.



STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var ett pressat Djurgården inför semifinal fem mot Skellefteå. Stockholms-klubben var i underläge 1-3 i matcher. En ny förlust och säsongen skulle vara över. Och med tio minuter kvar av tredje perioden såg det inte speciellt ljust ut. I ett utsålt Globen hade Skellefteå skaffat sig en 1-0-ledning. Men då klev stockholms-sonen Patrik Lundh rejält in i handlingarna.

Först spelade han fram Linus Hultström till hemmalagets 1-1-kvitteringen. Då återstod knappt nio minuter av den tredje perioden.

– Jag gapade på att han (Lundh) skulle passa så det var skönt. Det gäller att bara hålla klubban i isen när man är inne med ”Peppe”, berömmer lagkamraten.

Och när det återstod mindre än fyra minuter av tredje skrev Lundh även in sig i målprotokollet. 29-åringen tog vara på en retur och fick se pucken gå in i nät bakom Joni Ortio. Ett 2-1-mål som lyfte taket på Globen, och blev matchavgörande.

– ”Peppe” är väl värd det efter allt jävla slit han lägger ned under matcherna. Precis som han så slutar inte laget spela förrän slutsignalen har gått, fortsätter Hultström.



Hultström jublar efter sitt 1-1-mål.

Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

”KNIVEN MOT STRUPEN”

Och för huvudpersonen själv var det ett minst sagt speciellt mål.

– En magisk vinst. Det är ett grymt tryck här på Globen med fullsatta läktare. Vi vänder i sista perioden med kniven mot strupen. Det är långt kvar, men den här segern var riktigt viktig för oss såklart, säger Lundh och tar oss med på sitt 2-1-mål.

– Jag försökte hålla mig på bortre och pucken studsar ut till mig. Sedan blev det videobedömning där också. Det är klart man sitter och väntar och hoppas på att det ska bli mål, och det blev det den här gången.

Ja, det så viktiga målet blev dessutom kontroversiellt. Det krävdes videogranskning för att domarna skulle slå fast att det hade gått regelrätt till.

Vad var din känsla kring bedömningen?

– Det är som alltid med de här situationerna. Man är inte riktigt säker och man kan inte alla reglerna själv.

– Det kändes inte som att han (Ortio) blev så hindrad, men jag har djurgårds-glasögonen på mig också. Skellefteå tycker säkert något annorlunda. Men det är andra som granskar det där och det är inte vårt beslut. Men den här gången föll det åt vårt håll, vilket var riktigt skönt såklart.



Djurgården måljublar i semifinal fem mot Skellefteå.

Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

”EN MAGISK KÄNSLA – NÄR MAN ÄR DJURGÅRDARE OCKSÅ”

Domaren gjorde till slut ett slutgiltigt tecken för mål. Ett mål som Lundh personligen rankar riktigt högt.

– Man har väl avgjort någon sudden i slutspelet tidigare. Men när det gäller avgörande och viktiga mål så står nog det här riktigt högt upp på listan, säger den dubble svenska mästaren.

– Framför allt när det blir den här känslan inför fulla läktare i Globen. Det är en magisk känsla. När man är djurgårdare också. Man har själv suttit och kollat många matcher när man var yngre. Det är klart att man har drömt om att få göra det själv.

Han frälste sina fans och hjälpte laget att få fram en semifinal sex. En match som spelas på fredag i Skellefteå.

– Vi har haft en gameplan och snackat ihop oss hur vi ska slå dem. De håller vi såklart för oss själva. Vi har gjort en bra och en dålig match där uppe och sist var det så pass tight att det gick till sudden, säger han inför det som komma skall.

– Det är klart att vi har chansen att göra en bra match där uppe på fredag. Framför allt med ny energi efter vinsten idag.