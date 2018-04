I går förlorade Los Angeles Kings den första matchen mot Vegas Golden Knights med 1-0. Samtidigt stod Kings storback, Drew Doughty, för en huvudtackling mot William Carrier. Nu riskerar stjärnan avstängning.

Vegas Golden Knights har bevisat att man inte är att räkna bort även i Stanley Cup-slutspelet. Det nya NHL-laget vann den första åttondelsfinalen mot forna mästarna Los Angeles Kings och har tagit ledningen med 1-0 i matcher.

Dessutom kan Vegas motståndare bli kraftigt decimerat. Detta efter att Drew Doughty, som sent i nattens match huvudtacklade William Carrier, riskerar att stängas av.

Förseelsen klassas som en ”illegal check to the head” och nu ska tacklingen granskas av ligan. Carrier blev skadad efter Doughtys tilltag och går under skadebenämningen ”överkroppsskada”. Nästa match mellan lagen är natten till lördag.

Doughtys säsong i stort har annars varit väldigt lyckad. Den kanadensiske backen, som vann Norris Trophy i fjol, gjorde 60 poäng (10+50) på 82 grundseriematcher. Det är hans starkaste poängnotering under hela NHL-karriären.

Los Angeles’ Drew Doughty will have a hearing today for an illegal check to the head on Vegas’ William Carrier.

— NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) April 12, 2018