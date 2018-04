Han är i Sverige mest känd för att han är den gamle storbacken Ulf Samuelssons son och för att han säsongen 2011/2012 spelade 15 SHL-matcher med Modo. Nu förlänger Henrik Samuelsson sitt kontrakt med Rockford i AHL.

Säsongen 2011/2012 tillhörde svenskamerikanen Henrik Samuelsson som 17-åring Modo. Han gjorde under säsongen 15 framträdanden i SHL med två passningspoäng som facit. Han lämnade sedan Sverige mitt under säsongen och åkte istället över till Kanada och WHL-laget Edmonton Oil Kings.

På två och en halv säsong i Edmonton Oil Kings hann han med att sätta rejäla avtryck och han fick vara med och vinna WHL-mästerskapet två gånger och gjorde nästan 200 poäng i seriespelet under den tiden. 2014 var han dessutom starkt bidragande till att Oil Kings vann Memorial Cup med sina 8 poäng i slutspelet.

2012 draftades han i den första rundan av Arizona, men han har bara spelat tre NHL-matcher. Istället har merparten av seniorkarriären spenderats i AHL. I februari kom den tunge forwarden till Rockford IceHogs och efter 12 poäng på 23 matcher blir nu Ulf Samuelssons son kvar i klubben ytterligare en säsong.

TRANSACTIONS:

The #IceHogs have agreed to terms with F Henrik Samuelsson on a 2-year AHL contract (through this year and 2018-19).#IceHogs have also agreed to terms with F Radovan Bondra on a 1-year AHL contract extension through 2018-19.

➡️https://t.co/8Dm1oJpsbs pic.twitter.com/6USdXteWBU

— x – Rockford IceHogs (@goicehogs) April 11, 2018