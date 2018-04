VÄNDPUNKTEN. Jacob Tenemyr berättade om sin depression. Det blev första steget mot en bättre psykisk hälsa. Foto: Privat

Jacob Tenemyr bröt tystnaden, berättade om sin depression – och blev hyllad som en hjälte. Två månader senare har det betalat sig. För hockeysverige.se berättar Västerviks 22-årige forward att erkännandet blev en vändpunkt.

– Jag har faktiskt aldrig mått bättre, berättar han i en öppenhjärtig intervju.



Det var i slutet av februari som han gick från att vara en okänd allsvensk forward till en pionjär som fick massor med uppmärksamhet. I ett omtalat inlägg på instagram berättade Västerviks forward Jacob Tenemyr om sin timeout från hockeyn och den depression som låg till grund för den. Under ett par dagar gjorde det honom till en av Sveriges mest omskrivna hockeyspelare.

I sitt inlägg skrev han bland annat:

”I tolv års tid har jag vetat att jag när som helst, var som helst kan få en panikångestattack. Då handlar det bara om att överleva. Har spelat bort alla mina pengar, supit mig full mitt i veckorna trots att jag varken är spelberoende eller har alkoholproblem. Och att ständigt leva i en miljö och kultur omringad av människor där du ska vara tuff, inte vika ner dig och istället bara bita ihop har gjort det svårare att prata om det öppet, för vem skulle förstå?”



Nu har det snart gått två månader sedan Jacob Tenemyr valde att göra ett uppehåll från ishockeyn. När hockeysverige,se når honom berättar han om hur överväldigad han blivit av reaktionerna på sitt inlägg och vilken genomslagskraft det fick.

– Jag trodde aldrig att det skulle bli så stort. Det är verkligen kul och sådana här problem behöver verkligen uppmärksammas, säger han.

– Jag fick mycket lovord om att det kan hjälpa många andra i framtiden som lider av samma sak. Förhoppningsvis kan det innebära att även andra öppnar upp sig. Även om dom inte går ut med det på samma sätt så kanske dom vågar prata med någon om det i alla fall för det är väldigt skönt när man gör det.



Foto: Bildbyrån/Pelle Börjesson

”MÅNGA SOM KALLAT MIG HJÄLTE”

Vilka reaktioner har du mött efter ditt Instagram-inlägg?

– Bara positiva. Det är många som har kallat mig för hjälte, skrattar Tenemyr och fortsätter:

– Folk och vänner säger att det var väldigt modigt gjort och att det är starkt att jag gått ut med det. Jag gjorde själv inte en lika stor grej av det som det blev utåt. För mig själv kändes det rätt att gå ut med det på det här sättet eftersom jag då slipper få folk som undrar. Plus att jag förmodligen med det kunde hjälpa mig själv och andra.

Hur reagerade killarna i laget?

– Dom tog det väldigt bra också. Killarna hade nog på känn att det var någonting eftersom jag var borta en tid under jul. Jag tror att det var under sex matcher. Då mörkade vi det och sa att jag var sjuk.

Varför var du borta vid jul och hur mådde du då?

– Det var då jag hade den senaste depressionen. Jag hade ingen depression när jag valde att ta timeouten. Det var mer att jag inte kände att kraften, orken eller motivationen fanns för att spela klart säsongen.

– Även om jag mådde bättre så kanske det inte var rätt att hoppa på direkt efter depressionen. Men jag ville försöka och mitt mål var att slutföra säsongen. Även om jag inte nådde dit så är jag stolt över att jag försökte en sista gång i alla fall.

Hur har du fungerat då du varit som sämst?

– Svårt att säga med ord. Det har mer varit att jag gick till träningen och gjorde det jag skulle. Jag skulle säga att man ser på mig att jag är låg under dom här perioderna och inte pratar så mycket. Jag vill gärna vara för mig själv och så där.

– Det gick alltid att säga att jag var lite trött eller så. Jag drog en vit lögn i stället för att prata om problemet. Annars handlar det om att jag försökte ta mig igenom dagen och då särskilt träningen. Tiden före och efter träningen blev mest att jag låg inne hemma.

”EN ÅRSBUNDEN DEPRESSION”

Nu är Jacob Tenemyr hemma i Västervik och har familjen omkring sig som kan backa upp honom. Men det var inte samma sak då han bodde först i Tyringe och sedan i Kiruna, där han spelade division 1-hockey.

– I Tyringe hade jag en flickvän och det underlättade lite grann eftersom jag då hade någon att prata med. I Kiruna fick jag hjälp av klubben med både det ena och andra under en och samma period. Jag har en årsbunden depression. Den kommer oftast under samma tid. Det är under höst och vinter som det är som värst. Jag kan få det på våren och sommaren också, men det är inte lika vanligt.

En svår fråga Jacob, men hur ska man ta sig ur en depression?

– Svårt att säga, men jag tror att det bästa är att ta hjälp så snabbt som möjligt. Det finns professionellt folk till det, psykiatriker som man både kan prata med och få medicinsk hjälp av.

– Det underlättar väldigt mycket att erkänna för sig själv och kanske för någon annan att allt inte står rätt till i stället för att bara bita ihop och köra på som vanligt. En dag så äter det där till slut upp dig ändå.

– Det största är nog ändå att man vågar ta hjälp. Det är inget konstigt med det och du ska inte vara rädd eller skämmas för att göra det heller. Man behöver oftast också ta hjälp för att komma ur depressionen. Det är inte många som klarar det på egen hand även om kan göra det under en period, men till slut blir det bara värre och värre.

– Det är bättre att ta hjälp så snabbt som möjligt och jag önskar att jag själv hade gjort det tidigare, men jag är glad att jag har gjort det nu i alla fall, berättar Jacob Tenemyr som själv valde att ta professionell hjälp.

– Ja, det gjorde jag, vilket känns väldigt bra. Det var vad jag valde att göra i december. Jag kände att nu fick det räcka.

När hockeysverige.se får den här intervjun med Västerviks-forwarden låter det som en stark 22-åring som är på ett mycket bra humör. Något som han själv också bekräftar.

– Jag har faktiskt aldrig mått bättre. Tro det eller ej, säger Tenemyr med ett glatt skratt och fortsätter:

– Jag mår riktigt bra. Är glad varje dag, jobbar heltid och kommer upp varje morgon. Sådana här småsaker som är betydelsefulla och som jag inte alltid har orkat innan. Framför allt känner jag mig piggare och har hittat tillbaka till mig själv. Jag har fått tillbaka självförtroende, självkänsla och sådana grejer. Bitarna, allihop, börjar falla på plats.



Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl

VÄSTERVIK PÅ VÄG MOT NYTT KONTRAKT

Samtidigt som Jacob Tenemyr har jobbat med sig själv och att få rätsida på tillvaron har han valt att ta bort fokus från hockeyn.

– Över huvud taget har jag försökt tänka bort hockeyn helt och hållet. Jag har bara fokuserat på att må bra. Jag har varit där uppe, hälsat på och sagt hej till grabbarna. Dom vet om situationen så det har inte varit några konstigheter.

Västervik har haft en tung säsong efter fjolårets succéfyllda jungfruresa genom Hockeyallsvenskan. Men i kväll kan man säkra nytt kontrakt via en seger i bortamötet med Borlänge.

– Det började lite tungt, men nu har dom… vi steppat upp. Jag tror att killarna vinner redan i kväll och slår i sista spiken. Jag tycker att det ser bra ut och det var viktigt att dom tog extrapoängen mot Piteå, säger Jacob Tenemyr.

Hur har snacket varit på stan då ni har haft en tyngre säsong?

– Det har varit lite lugnare. Klart att folk är mer kritiska när det innan har gått bra tre säsonger i rad. Först låg vi i toppen av Hockeyettan två säsonger och sedan i Hockeyallsvenskan föra säsongen.

– Så här är det lite över allt, att när det går tungt pratar folk om hur dåligt det är och när det går bra pratar folk om hur bra det är.

Kommer vi att få se dig på hockeyrinkarna framöver?

– Ja, det kommer ni få. Var vet jag inte ännu, men jag kommer att ge det en chans till i alla fall.