Måns Hansson. Foto: Bildbyrån

I Division 1 gjorde han finfina 32 poäng på 38 matcher för sitt Kristianstad. Nu uppger MrMadhawk att den tidigare Malmöbacken Måns Hansson är klar för Oskarshamn.

I fjol gjorde Måns Hansson totalt två matcher i SHL för Malmö när han tillbringade mestadels sin tid i organisationens J20-lag. 20-åringen producerade 17 poäng (1+16) på 35 matcher innan han inför den här säsongen lånades ut till Division 1-klubben Kristianstad.

Där lossnade det rejält för den talangfulle backen. Hansson gjorde hela 32 poäng (4+28) på 38 matcher och nu har han vaktats av klubbar i högre divisioner.

Enligt vad MrMadhawk erfar så ligger Oskarshamn när till hands att värva in honom. Oskarshamn, som nyligen tappade poängkungen Marcus Björk till Örebro, är i behov en ny poängback och då sägs Hansson kunna vara en god ersättare.

– Han är ingen spelare under kontrakt med Oskarshamn, så det tänker jag inte kommentera, dementerar sportchefen Per Kenttä för bloggaren.