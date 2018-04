Det var knappast tippat på förhand att Columbus skulle sno åt sig första matchen på bortaplan mot Washington Capitals. Men det var precis vad som hände inatt när Artemij Panarin kunde avgöra på övertid. I samma match tacklades Alexander Wennberg och han tvingades utgå.

Washington Capitals fick ett bra avslut på den första perioden när Jevgenij Kuznetsov gjorde två powerplaymål 29 sekunder. Alexander Wennberg skulle dock reducera i inledningen av den andra.

Alexander Wennberg skulle hamna i huvudrollen en gång till i matchen. I inledningen av den tredje perioden tacklades han illa av Tom Wilson och svensken tvingades utgå med en misstänkt huvudskada. Enligt uppgifter ska det i nuläget inte finnas någon status på hur det är med Wennberg.

Det efterföljande numerära överläget gav Columbus möjlighet att komma in i matchen när Thomas Vanek kvitterade. Devante Smith-Pelly gav förvisso ånyo Capitals ledningen strax därefter men lite senare i perioden kunde Seth Jones kvittera.

Matchen gick till övertid där alltså Panarin avgjorde. Panarin som trejdades med Tyler Motte från Chicago i utbyte mot Brandon Saad och Anton Forsberg i somras.

— Vi har pratat om det hela året, vi trejdade iväg en riktigt bra spelare i Brandon Saad för att få honom. Det är en annan typ av spelare och han gör det fantastiskt vid avgörandet. Han gör ett mål som inte så många andra kan göra i den här ligan och ibland är det skillnaden mellan att vinna och förlora, sa Columbus coach John Tortorella efter matchen.

"we stayed with it. there was no panic. we were having a ball." – torts#cbj | #marchon pic.twitter.com/SnvSX6ek22

— x – columbus blue jackets (@BlueJacketsNHL) April 13, 2018