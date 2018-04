Idag kommer beskedet att Trojas mångårige sportchef Jerry Andersson återvänder hem till Sverige efter tre år utomlands i Rumänien och England.

Efter 34 år med olika ledaruppdrag i klubben lämnade Jerry Andersson Troja/Ljungby 2014 för att söka andra utmaningar i hockeylivet. Efter ett år i rumänska Brasov som huvudtränare har han de två senaste säsongerna varit assisterande tränare i Sheffield Steelers i den brittiska ligan EIHL.

Nu rapporterar BBC-journalisten Peter Spencer att Andersson styr kosan hem mot Sverige igen. Något han var inne på redan i mars i en intervju med hockeysverige.se.

— På något vis är det ett tufft liv emellanåt, det går inte att komma ifrån. Du är ensam. Jag har min fru, hund och två söner i Sverige, sa han då och lade också till:

— Jag har varit ute och kommit ifrån Troja, det gör ju att det kommer upp en del nya goda förslag som kittlar och attraherar som man måste väga in och titta på på hemmaplan.

Det återstår alltså att se var den 58-årige rutinerade ledaren hamnar nästa säsong.

BREAKING: Sheffield Steelers assistant coach Jerry Andersson has decided to leave the club. The 58 year-old wishes to return home to Sweden, after three years away from his family. Andersson spent two season assisting head coach Paul Thompson winning the 2017 Playoff Championship pic.twitter.com/DkiCsDYghZ

— Peter Spencer (@_PeterSpencer) April 13, 2018