Alla som någon gång haft ett uns hockeyintresse har väl någon gång drömt om att komma in i en slutspelsmatch och göra skillnad. Den drömmen blev inatt sann för 21-årige Winnipegs Jack Roslovic som assisterade till två mål i sin slutspelsdebut.

Winniepeg Jets tog ett fast grepp om slutspelsserien mot Minnesota när de i match två kunde vinna med 4-1 och därmed utöka till 2-0 i matcher. Patrik Laine och Tyler Myers hade varsitt mål och assist för Jets men den skönaste storyn var kanske Jack Roslovic.

Den 21-årige centern draftades i första rundan av Jets 2015 men har inte riktigt lyckats slå sig in i NHL sedan dess. Inatt gjorde han faktiskt sin första slutspelsmatch i karriären och slog då till med dubbla assists när han spelade fram till det första och tredje målet.

— Det var roligt. Det var uppenbart att stämningen i byggnaden var ganska elektrisk och det finns mycket att ta ut av det spelet. När nerverna knyter sig måste du bara spela ditt spel och bara göra det du måste göra, sa han efter matchen.

