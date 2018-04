Lucas Wallmark. Foto: All Over Press

Lucas Wallmark har en ruskigt stark säsong i AHL för Charlotte Checkers. Inatt blev det tre nya poäng och faktum är att 22-åringen är den spelare i hela ligan som har högst poängsnitt bland de som spelat mer än tio matcher.

I nattens match mellan Providence och Charlotte, som slutade 3-5, låg Lucas Wallmark bakom både 1-1 och 2-3. Sen passade svensken på att göra 3-5 på egen hand.

BÄST SNITT I LIGAN

De tre poängen innebär nu att Wallmark har gjort 54 poäng på 44 matcher och med ett snitt på 1,23 poäng per match är han den spelare med över tio matcher under säsongen som gör flest poäng per match.

Lucas Wallmark har under säsongen spelat elva NHL-matcher för Carolina och gjort ett mål. Centern har spelat SHL-hockey för både Luleå och Skellefteå och hans kontrakt med Carolina går ut i vår.