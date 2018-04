Olle Liss och Jacob Nilsson gjorde mål. Foto: Bildbyrån och C More

Sverige besegrade Danmark i en träningslandskamp i Rödovre med 5-1. Lias Andersson gjorde sitt första mål för Tre Kronor, Olle Liss fortsätter näta och Moras Jacob Nilsson blev tvåmålsskytt.

Sverige var väldigt bra i den första och pressade tillbaka Danmark rejält. Redan efter några minuter gjorde New York Rangers Lias Andersson sitt första a-landslagsmål.

— Jättekul. Det är alltid kul att göra mål. Fantastisk passning från Liss så det var bara att trycka dit den, sa han till C More i den första pausen.

En stund senare skulle nämnde Olle Liss bli målskytt och därmed göra sitt fjärde landslagsmål på lika många matcher.

— Spelet funkar inte. Jag måste upp i spelet framför allt. Sen får vi ta det därifrån, sa han självkritiskt i den andra pausen apropå sitt egna spel i matchen.

3-0 kom också i den första perioden genom Moras Jacob Nilsson. Men i den andra spottade danskarna upp sig medan Sverige krånglade till det för sig mellan varven.

— Vi får inte riktig stopp i spelet och har egentligen inte skapar något i den här perioden, sa den assisterade förbundskaptenen Peter Popovic i mitten av den andra perioden.

I slutet av den andra kunde Danmark reducera sedan Thomas Spelling kunde lägga in pucken i öppen bur sedan Sverige gått bort sig i egen zon.

— De kommer in lite mer och vi har väl inte samma snurr som i första, summerade Olle Liss perioden.

I den tredje perioden gjorde sedan Dennis Everberg 4-1 efter snyggt förarbetet av Lias Andersson och några minuter senare direktsköt Jacob Nilsson in 5-1 efter en passning från Linus Ölund.

5-1 blev slutresultatet denna kväll.