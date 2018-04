David Pastrnak skrev in sig i historieböckerna i natt. Bostons 21-åring blev den yngste någonsin att göra sex (!) poäng i en slutspelsmatch, när hans Boston krossade Toronto med 7-3.

– Jag har spelat med grymma spelare hela säsongen och vi spelar bra nu, säger han efter showen.

Boston har redan nu skaffat sig ett enormt bra utgångsläge inför fortsättningen av serien med Toronto. De har tagit två storsegrar och tvingat Toronto till en situation där de måste vinna fyra av de fem avslutande matcherna i serien för att gå vidare till den andra slutspelsrundan.

I natt var det David Pastrnak som hade total lekstuga. Han gjorde tre poän (1+2) redan i seriens första match och dubblade det genom att göra 3+3 i nattens match. Totalt har han alltså gjort nio poäng på de två inledande slutspelsmatcherna. I natt slog han dessutom ett mäktigt rekord som självaste Wayne Gretzky hade innan. Med sina 21 år och 324 dagar blev den tidigare Södertäljespelaren yngst någonsin att göra sex poäng i en och samma slutspelsmatch. Gretzky hade det tidigare rekordet på 22 år och 81 dagar från en match i slutspelet 1983. Pastrnak tangerade dessutom Phil Espositos rekord från 1969, med nio poäng på de två inledande slutspelsmatcherna.

– Jag har spelat med grymma spelare hela säsongen och vi spelar bra nu. Vi har många kollar som vet vad som krävs, säger Pastrnak till nhl.com.

– Vi spelar grymt som kedja och har fått spela ihop ett tag. Vi försöker varje match göra en bättre match än den innan.

David Pastrnak (21 years, 324 days) of the @NHLBruins is the youngest player in NHL history to record 6+ points in a playoff game, eclipsing the mark set by Wayne Gretzky (22 years, 81 days) in Game 3 of the 1983 Division Finals (4-3—7 at CGY). #NHLStats #TORvsBOS #StanleyCup pic.twitter.com/rLWrPCm61H

