San José stormar mot avancemang. De stal också den andra matchen i Anaheim och har 2-0 i matcher. Detta trots att Anaheims svenskar hade en bra match.

– Vi kan inte låta dem göra tre mål på oss, suckar Hampus Lindholm.

Slutspelskungen Jakob Silfverberg gjorde 1-0 redan efter 40 sekunder. Det var en klockren start för ett Anaheim som inte fick hål på Martin Jones i den första matchen i matchserien. Sen hände något.

San José vände på steken. Silfverbergs landsman Marcus Sörensen gjorde sitt andra slutspelsmål i karriären när han gjorde 1-1. Logan Couture fyllde på i powerplay och gjorde 2-1 innan den första perioden var slut. I den andra perioden kom också 3-1 när Tomas Hertl slog till med ett drömmål.

– Vi kan inte låta dem göra tre mål på oss. Vi kommer inte vinna på det sättet. Vi gjorde en del bra saker men vi måste städa upp i egen zon, dundrade Hampus Lindholm efter matchen.

"WHAT A SPECTACULAR GOAL BY TOMAS HERTL! WOW!" – @sharkvoice, and also all of us. pic.twitter.com/lmYsd8gcZp

— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 15, 2018